Сумские баскетболисты примут николаевских

БК «СумДУ» сыграет против команды «МБК-2-Нико» (Николаев). Начало матчей: в субботу в - 18:00, в воскресенье – в 12:00.
Матчи пройдут без зрителей. За ходом событий вы сможете наблюдать в прямом эфире на канале HIGH.SPORT.LIVE в Youtube.
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