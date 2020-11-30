Сумские баскетболисты примут николаевских 16-17 января в Сумах состоятся матчи 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд в высшей лиге.

БК «СумДУ» сыграет против команды «МБК-2-Нико» (Николаев). Начало матчей: в субботу в - 18:00, в воскресенье – в 12:00.

Матчи пройдут без зрителей. За ходом событий вы сможете наблюдать в прямом эфире на канале HIGH.SPORT.LIVE в Youtube.