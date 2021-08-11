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Стоит ли экспериментировать с трендами?

Шесть веков назад во Франции, в ее самом романтичном месте – в Париже, появилась традиция, которая предполагала смену гардероба хотя бы раз в 3 месяца.

Приобретённые вещи должны были отвечать тенденциям конкретного периода. Модная одежда свидетельствовала о высоком статусе своего обладателя. Однако менять гардероб каждый сезон могли позволить себе лишь богатые люди.

Со временем мода подвергалась эволюции. Появлялись новые предметы одежды, менялся крой, который соответствовал конкретным профессиям, стилю жизни и другим важным факторам. Уже во второй половине XIX века наряды стали продолжением общественного мнения. К примеру, в начале семидесятых наступила эра выражения свободы и эклектики. В моду вошли вещи формата унисекс, стали популярны брюки покроя «клеш», в тренды ворвались изделия «диско». Через десять лет были расставлены акценты на сексапильности, спросом стали пользоваться готические, спортивные, хип-хоп образы. Спустя еще десять лет в трендах оказалась джинса, короткие юбки, роскошные спортивные костюмы, одежда в кислотных оттенках.

На сегодняшний день тематика моды актуальна как никогда. Модная одежда той или иной модели представлена в линейках продукции от премиальных брендов и торговых марок, отшивающих наряды для масс-маркета. Современные женщины и мужчины стараются следить за тенденциями, самообразовываются в плане моды, используя возможности интернета и печатных изделий.

Как не потеряться в разнообразии трендов

Предлагаем ознакомиться с несколькими простыми правилами, которые помогут всегда быть в курсе модных новинок:

  1. Попробуйте определить свой стиль. Тренды предполагают строгий регламент длины, фасонов, сочетания цветов. Но сегодня допустимо отклоняться в ту или иную сторону. Люди все чаще отдают предпочтение удобству и универсальности. Одежда не должна доставлять неудобств – это завершающий штрих личности. Выбирайте комфортные для повседневной носки наряды. В гардеробе не будет лишним стильный брючный женский костюм, коктейльное платье, спортивная одежда, блузы и другие вещи.

  2. Постройте базу гардероба, которая должна состоять из долгосрочных изделий. Принимайте в учет, что наличие базовых вещей имеет первостепенное значение в гардеробе. Так, блуза в светлых тонах, юбка типа «карандаш», платья А-силуэта, модели свободного кроя помогут сэкономить на дальнейших покупках.

  3. Не покупайте вещи, которые не «сидят» по фигуре. Глупо тратить деньги на все изделия, которые в магазинах помечены как новинки. В каждом сезоне есть базовые и дополнительные тренды. В любом случае, незначительное пополнение гардероба всегда актуально.

  4. Ультрасовременные решения – отличное дополнение к базовым вещам. К примеру, женщинам стоит присмотреться к платьям и юбкам с принтами, которые соответствуют текущим трендам. К примеру, в нынешнем году особым спросом пользуются геометрические фигуры, полосы, цветы, акварель.

Не бойтесь потратить время на примерку, просмотр модных показов или листание страниц глянцевых журналов. Отмечайте для себя те вещи, которые подходят к типу фигуры и вписываются в ваш образ жизни. 

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Общество
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