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Смартфоны, планшеты, компьютеры, социальные сети и дети — рассказывает психолог Александр Эйсмонт

Наш век по праву можно назвать цифровым. И дети, точно также как и взрослые, хотят принимать в нем участие. Что с этим делать — рассказывает детский психолог Александр Эйсмонт.

что с этим делать — рассказывает психолог Александр Эйсмонт

«Сейчас невозможно исключить из жизни ребёнка гаджеты, как бы вам этого не хотелось, — говорит Александр Эйсмонт, детский психолог со стажем более 10 лет. — Вам с этим легче смириться, начав искать разумные варианты их использования».

Сегодня, когда на каждый вкус и цвет найдется по социальной сети и приложению, сложно полностью исключить влияние этого всего на собственного ребёнка. Психолог Александр Эйсмонт дал несколько советов, как использовать времяпровождение ребенка в гаджетах с пользой.

  1. Договоритесь о времени

    «Да, с ребенком в принципе о чём-то договориться задача не из лёгких. А в этом деле так тем более, — говорит Александр Эйсмонт. — Но вам придётся найти решение, чтобы договориться о времени, иначе возникновение конфликтов и наказаний неизбежно».

    Психолог рекомендует спокойно обсудить этот вопрос с ребенком, договориться о количестве минут или часов в сутки. Александр Эйсмонт также подчеркивает, что время в гаджетах нужно разделять на личное и на образовательное.

  2. Договоритесь о наказаниях

    «Договориться о наказаниях… даже звучит так себе. Но этот пункт сопровождает предыдущий и один без другого работать не будет. Если ребёнок проштрафился, то наказание должно быть в обязательном порядке, но только то, какое было согласовано вами обеими, — рассказывает психолог Александр Эйсмонт. — Если вы будете придумывать новые наказания и нарушать ваши договорённости, то ребенок просто потеряем к вам доверие».

    Психолог Александр Эйсмонт рекомендует родителям написать условия времяпровождения в гаджетах на бумаге и повесить их на видное место. Так ребёнок будет видеть и помнить, что эти договорённости вы написали вместе и они никуда не исчезли.

  3. Не закрывайте глаза

    «Ведь согласитесь, что иногда так хочется просто побыть в тишине. Ваше желание вполне понятно, но только это не повод нарушать ваши договорённости о времени в гаджетах», — говорит Александр Эйсмонт.

    Он также отметил, что нарушив правила даже один раз, вы уже даете ребенку понять, что договорённости — это просто условности. Александр Эйсмонт советует набраться терпения заранее, так как ребенок вполне вероятно попробует начать с вами договариваться. «Можно я сегодня два часа посижу, а завтра вообще не буду?» — такое работать не должно. Психолог настоятельно рекомендует держать свои позиции.

  4. Найдите золотую середину

«Гаджеты — это не только деградация. Вспомните, как родители говорили вам тоже самое, когда вы в детстве хотели поиграть в компьютерные игры. Вам вряд ли было это приятно», — рассказывает Александр Эйсмонт.

Психолог рекомендует родителям для начала четко разделить времяпровождение в гаджетах на развлечения и на обучение. В любом из вариантов нужно узнать у ребёнка, что ему интересно. Сегодня существует изобилие как развлекательных приложений, так и обучающих. Александр Эйсмонт советует обсудить это с ребенком, отметив, что многие развлекательные приложения являются также и обучающими, а значит — у вас получится совместить приятное с полезным.

«Вы также можете приобщиться к играм. Существуют игры, где необходимо участие нескольких людей. Например, вы можете вместе собирать пазлы. Это только пример. В маркетах предлагается множество вариантов, которые придутся по вкусу как взрослым, так и их детям», — добавляет Александр Эйсмонт.

Время в социальных сетях психолог настоящего рекомендует контролировать, получив доступ к аккаунту. Алгоритмы таких популярных социальных сетей, как «ТикТок» и «Инстаграм» позволяют увидеть, какой контент интересен вашему ребенку. В первом случае, интересы демонстрирует «главная», а во втором — «интересное» или «рекомендации». Александр Эйсмонт советует сообщить ребенку о том, что вы тоже имеете доступ к его аккаунту, а также договориться об условиях использования социальных сетей.

Смартфоны, планшеты, компьютеры, социальные сети и дети — рассказывает психолог Александр Эйсмонт

Точно нельзя исключить гаджеты?

«Вы можете забыть о том, что возможно исключить гаджеты. Ребенок все равно приобщиться к этому. Если не в садике, то обязательно в школе. Ваша задача сделать так, чтобы время, которое он будет проводить в гаджетах, приносило хотя бы какую-то пользу», — подытоживает Александр Эйсмонт

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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