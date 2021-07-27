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Печать с телефона — когда передавать файлы на компьютер нет никакого смысла

Печатать файлы прямо с телефона — эффективное и рациональное решение. Печать с телефона дает возможность оперативно решать поставленные задачи без лишних ненужных действий. Что, в конечном счете, также принесет выгоду своему владельцу.

Сегодня современные смартфоны поражают своей производительностью и потрясающими функциональными возможностями. По большому счету, они во многих случаях не просто становятся альтернативой традиционным ПК и ноутбукам, но часто превосходят их по практичности и удобству применения. Например, с помощью «умного» телефона можно сделать фотографии достаточно высокого качества, набрать текст и создать яркую презентацию, а затем тут же все распечатать без необходимости переноса файлов на компьютер. Согласитесь, поступать так очень комфортно, тем более, что смартфон всегда рядом со своим владельцем. Поэтому работать с его помощью можно даже в самых экстремальных, так называемых «полевых» условиях.

Печатать файлы прямо с телефона — эффективное и рациональное решение. Оно экономит время, не требует сложных настроек и длительных хитро мудрых манипуляций. Поэтому если качественная заправка картриджей в проверенном сервисном центре помогает снизить затраты на эксплуатацию принтера, то печать с телефона дает возможность оперативно решать поставленные задачи без лишних ненужных действий. Что, в конечном счете, также принесет выгоду своему владельцу. Или, например, просто позволит быстрее получить отпечаток удачной фотографии ребенка, домашнего питомца, интересного события. Давайте узнаем, как можно напечатать файл прямо со своего телефона.

Google всегда поможет

Гугл — это не просто «знающий все на свете» поисковик, но и еще целая «куча мала» полезных сервисов. Один из них — Виртуальный принтер Google. Важно, чтобы печатающее устройство присутствовало в списке поддерживаемых моделей (это можно проверить на странице соответствующего сервиса). Также не обойтись без наличия аккаунта Google. А дальше все предельно просто:

  1. Скачиваем приложение для Виртуального принтера в Google Play.

  2. Входим в аккаунт Гугл.

  3. Добавляем принтер, чтобы подключиться к облачному сервису.

  4. Печатаем прямо с телефона.

USB-порт — в быструю печать надежный вход

Для реализации подобного сценария нужно, чтобы телефон был совместим с OTG-кабелем, он был в наличии, а в принтере присутствовал порт USB. Порядок действий следующий:

  1. Скачиваем приложение, которые выступает в роли драйвера. Они доступны для всех популярных марок принтеров.

  2. Подсоединяем к телефону кабель OTG.

  3. Вставляем USB-кабель в принтер, а другой его конец в разъем OTG.

  4. Выбираем требуемые параметры и печатаем.

Wi-Fi — воспользуемся сетевой печатью

Тут все просто:

  1. Подключаем к одной сети печатающее устройство и смартфон.

  2. Устанавливаем соответствующее приложение — например, PrinterShare, Cloud Print или PrintHand.

  3. Выбираем необходимые параметры печати.

  4. Запускаем процедуру получения отпечатка.

Wi-Fi Direct — если нет подключения к Интернету

При отсутствии доступа во всемирную сеть и наличия в печатающем устройстве функции Wi-Fi Direct можно с ее помощью распечатать файлы со своего смартфона. Для этого нужно:

  1. Включить на принтере беспроводное подключение и выбрать Wi-Fi Direct.

  2. Дождаться, чтобы в печатающем устройстве автоматически настроились требуемые параметры.

  3. Запомнить появившиеся на дисплее аппарата имя сети и пароль. Если модель не имеет дисплея, то будет распечатан лист с информацией о необходимых для доступа данных.

  4. На смартфоне ввести пароль к сети и подключиться к принтеру.

  5. Распечатать файл.

Bluetooth — не самый удобный и не часто используемый вариант

Такой способ не пользуется большой популярностью. Дело в том, что Bluetooth-соединение крайне нестабильно, к тому же оно медленное. Моделей устройств для печати с наличием такого модуля на рынке не так много. Так что удобнее воспользоваться одним из предыдущих вариантов. 

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