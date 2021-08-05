Как выбрать натуральный шампунь для волос В этой статье мы расскажем, как выбрать натуральный хороший шампунь, который будет максимально полезен вашим прядям.

Все больше людей осознанно делают выбор натуральной косметики для волос. И это самый здоровый, экологичный выбор. Используя средства с натуральным составом, мы заботимся о своем здоровье и красоте за счет природных витаминов и микроэлементов, которые запускают естественные процессы регенерации клеток. Натуральные шампуни кроме безопасного ухода ускоряют процесс роста волос, возвращают им живой (натуральный) блеск, приводят в норму работу сальных желез, а значит, помогают справляться с проблемами сухости, жирности и выпадения волос, перхоти. Но результат использования натуральной косметики по уходу за волосами зависит от многих факторов. В этой статье мы расскажем, как выбрать натуральный хороший шампунь, который будет максимально полезен вашим прядям.

В чем польза натуральных шампуней

Шампунь предназначен для мытья волос. В средствах масс маркета функцию очищения выполняют довольно агрессивные поверхностно-активные вещества. Именно благодаря ПАВам шампуни хорошо пенятся и тщательно очищают пряди от грязи и кожного жира. В то же время они пересушивают кожу, в результате чего кожные железы, чтобы восстановить баланс, работают еще активнее, а мы получаем некрасивые жирные корни и ломкие сухие кончики волос.

Первое и главное отличие натурального шампуня – это отсутствие агрессивных ПАВов. Используемые компоненты действуют мягко, и благодаря этому функционирование сальных желез постепенно нормализуется. На восстановление кожного жирового баланса требуется время, поэтому на начальном этапе использования натуральных шампуней некоторые жалуются на «некачественное мытье». Отсюда и мифы о том, что натуральная косметика неэффективная. Но уже через 2-3 недели после постоянного использования качественных натуральных шампуней становится ощутимым положительный эффект, состояние волос заметно улучшается.

Второй плюс натуральных шампуней – в них нет силиконов, которые производители используют для создания у пользователей иллюзии выравнивания и гладкости волосков после мыться разрекламированными шампунями. Силикон образует пленку на волосах, но никак не улучшает их состояние, а компоненты натуральных шампуней действуют изнутри, наполняя волосы жизненной энергией.

Преимущества натуральных шампуней:

• минимум химии, поэтому таким шампунем можно часто мыть голову;

• не только удаляют грязь, но и очищают волосы «изнутри» (выводят токсины);

• не сушат кожу и волосы;

• препятствуют вымыванию краски с окрашенных прядей;

• не вредят коже и волосам, а наоборот, оказывают оздоровляющее действие, благоприятно влияют на состояние кожи головы, укрепляют волосяные луковицы;

• помогают бороться с перхотью.

Как выбрать натуральный шампунь для волос

Есть несколько критериев, по которым следует выбирать шампуни на натуральной основе:

Тип волос. То есть, прежде, чем отправляться за покупкой нового средства ухода за волосами, нужно разобраться с особенностями своих волос и определить основные требования к шампуню. Так для жирных и сухих, вьющихся и прямых, натуральных и окрашенных не могут быть полезны одни и те же средства. Состав шампуня. Особенно важно, чтобы в составе не было таких вредных компонентов, как SLES, SLS, парабены. Признаком натурального состава также является отсутствие обильной пены. Цвет и запах. В натуральных шампунях не используют химические отдушки с резким ароматом, красители. Знак качества и другие отсылки на экологичность косметики.

Еще один критерий, который считается одним из наиболее важных – это производитель. В огромном изобилии товаров на рынке сложно определиться с выбором хорошего шампуня. Самый правильный вариант – выбирать продукцию известных марок, которая уже завоевала доверие пользователей. Например, все наслышаны, а многие и успели убедиться в высоком качестве израильской косметики, которая проходит тщательную проверку и сертификацию на уровне МОЗ Израиля, придерживается самых высоких стандартов в выборе сырья и производстве косметических средств, в том числе и израильских шампуней (по ссылке: https://hbdeadsea.com.ua/ukod-za-volosami/sampuni).

Один из самых известных брендов израильской косметики для волос – Health and Beauty. Компания использует в изготовлении продукции соли Мертвого моря, известные своими лечебными свойствами, экстракты растений, мед и другие натуральные вещества. Health and Beauty разработала комплексный уход за волосами, куда входят шампуни, кондиционеры, маски, лосьоны. Все эти средства хорошо сочетаются между собой и помогут вам бережно заботиться о здоровье ваших волос.

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