Как преодолеть языковой барьер в английском языке Многие люди, изучающие иностранный язык на каком-то этапе сталкиваются с такой неприятностью, как языковой барьер, существенно усложняющий процесс усвоения знаний.

Языковой барьер означает необъяснимое затруднение, страх, возникающий в момент необходимости заговорить на английском. При этом не важно, на каком уровне обучения вы находитесь, насколько хорошо освоили грамматику, или как воспринимаете иностранную речь на слух. Вы можете бегло читать и грамотно писать, не заглядывая в словарь переводить сложные фразы, и наедине с собой спокойно и понятно изъясняться. Но как только дело доходит до разговорной речи с собеседником появляется пресловутый языковой барьер. Поэтому английская школа English Prime предлагает не только занятия по эффективной методике, но и снятие языкового барьера путем интенсивной устной практики.

Откуда появляется страх говорить на английском

Вопрос как преодолеть языковой барьер возникает у большинства студентов, обучающихся на курсах и в школе. Это достаточно распространенный комплекс, который возникает по ряду причин.

• Страх останется непонятым в диалоге, совершить ошибку и выглядеть глупо.

• Недостаточное применение полученных знаний на практике, когда каждое слово приходится вспоминать, чтобы правильно его употребить.

• Появление сильного дискомфорта из-за нетипичной ситуации.

• Страх неправильного произношения. Вы можете стесняться того, что не так, не с той интонацией воспроизводите звуки.

• Недостаточный словарный запас, чтобы понимать иностранного собеседника, изъяснять свои мысли и убрать языковой барьер.

Как перестать бояться говорить на английском

Преодолеть языковой барьер и научиться спокойно вести диалог полнее возможно, если следовать несложным правилам.

• Почаще применяйте на практике полученные за время изучения знания. Начинайте с малого – несложные, короткие фразы, типичные для бытовых ситуаций.

• Успокойтесь и смиритесь с тем, что ошибки будут неизбежно возникать – и это нормально для не носителя языка.

• Приготовьте себя к тому, что первое время будет сложно говорить быстро и правильно. Не стесняйтесь произносить слова медленно, грамотно выстраивая предложение.

• Не опасайтесь показаться нелепо, переспрашивая собеседника. Объясните быстро говорящему иностранцу, что только учитесь владеть английским и пока плохо воспринимаете чужую речь на слух.

®