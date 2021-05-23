Как поднять настроение за короткое время Согласно проведенным исследованиям, люди в хорошем настроении «излучают» позитив в различных его проявлениях. Вот несколько советов по созданию хорошего настроения.

Наша жизнь - это череда настроений или ожерелье из разноцветных камней. Если мы посмотрим на мир сквозь них, каждый камешек раскрасит все вокруг нас в цвет. Как часто можно слышать и читать информацию о том, что человеческое счастье не должно зависеть от внешних факторов, а мысль - это материальная субстанция, программный дар и будущее хозяина. Однако полное понимание сути этой информации приходит только с опытом.

Как сказал Марк Аврелий: «Счастье в жизни зависит от качества ваших мыслей». Очевидно, это легче сказать, чем сделать, поскольку наше подсознание контролирует почти все, о чем мы думаем. Как получить хорошее настроение? Чтобы развить привычки, которые поднимут вам настроение, вам нужно сначала убедить себя, что вы готовы к этому и что сейчас подходящее время для выхода из того эмоционального состояния, в котором вы находитесь. Для этого, вы можете предпринять следующие шаги:

1. Несомненно поднимет настроение встреча с друзьями. В связи с быстрым ритмом жизни, загруженностью в учебе, завалом на работе. Все это не оставляет времени для элементарного, встречи с друзьями. Найдите время. Пригласите друзей на прогулку в парк, таким образом вы «убьете двух зайцев», зарядитесь позитивом от прогулки и от старого доброго друга. Если ваш образ жизни, не позволяет часто встречаться с друзьями, в современных реалиях можно общаться в социальных сетях, или при помощи гаджетов. Очень хорошим способом для поднятия настроения, может быть обмен позитивными картинками с текстом, которыми вы можете поделиться на телефоне. Что может быть лучше?

2. Мощнейшим эмоциональным генератором по праву можно считать музыку. Выбор также зависит только от вашего личного пожелания. Желательно включать музыку по громче. Так эффект от прослушивания увеличивается. Пятнадцать минут зажигательного танца под любимые треки, и ваше настроение и жизненный тонус поднимется.

3. Гарантированный выброс гормона счастья или эндорфин, человек испытывает от занятия спортом. Это могут быть групповые занятие или же одиночная пробежка вечером. Это абсолютно не имеет значения, однако результат вас поразит. За один час, физической активности, человек получает перезагрузку. Начинает воспринимать радости жизни. Увеличивает порог хорошего настроения.

4. Для тех, кто любит петь, есть отличное решение по противостоянию хандры. Несколько часов в караоке клубе и от плохого настроения не останется и следа. Как известно именно пение благоприятно воздействует на работу по сбросу негативных эмоций.

5. Всем известно, что хороший фильм не только развеет негативные мысли, а и поднимет настроение. Фильм можно подобрать под ваше предпочтение. Кто-то получает удовольствие от просмотра ужасов, некоторые предпочитают детектив, есть те, которым по душе комедия. Можно устроить просмотр понравившегося фильма дома, в приятной атмосфере, а можно отдать предпочтение походу в кинотеатр. Все это несомненно повлияет на общее настроения.

6. Многим в помощь к получению хорошего настроения, выступает еда. Однако еда должна быть не только вкусной, она должна быть красивой. Десерт, отлично справится с этим заданием. Сладкие блюда, мороженое, все это пойдет на пользу улучшения настроения, так как глюкоза выступает в роли проводника в мозговые участки, которые отвечают за удовольствие.

7. Творческая работа и занятия открывают возможности, и развивают воображение. Таким образом, занимаясь творчеством вы невольно становитесь удовлетворений, а в следствии обретаете хорошее настроение.

8. И напоследок, хорошим подспорьем для восстановления всего организма, а значит и улучшения настроения выступает, хоть и банальный, но такой важный сон. Отдых перезагружает все системы нашего организма. Вместе с отдыхом получаем прилив энергии, и, следовательно, прекрасное самочувствие. Желайте своим близким доброй ночи, позитивные слова всегда доставляют радость, душевный покой в итоге хорошее настроение.

Пользуйтесь этими подсказками. Не грустите. Не тратьте отмеренное время жизни на негатив. Живите полной жизнью положительных эмоций. Всем отличного настроения!

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