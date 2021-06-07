Как определить размер кольца Когда впереди важное событие для вашей пары и вы готовы сделать предложение руки и сердца, остается только выбрать подходящее украшение, которое станет символом ваших чувств и намерений. Задачка усложняется, если вы сомневаетесь при выборе кольца, потому что не знаете точного размера.

Далее мы расскажем вам, как определить размер кольца в домашних условиях, чтобы сохранить интригу до самого конца. И не переживать, что украшение не придется впору вашей невесте.

Если вы живете вместе, у вас наверняка есть доступ к украшениям девушки, которые она носит сейчас или носила раньше. Возьмите одно из колец из ее шкатулки – а все остальное вам подскажут в ювелирном магазине. У каждого ювелира есть специальный прибор для измерения размера – кольцемер, он покажет самые точные цифры.

Также поможет в измерениях обычная линейка, если нет возможности отправиться в магазин с ее украшением. Приложите ее к колечку, которое находится на листе белой бумаги и измерьте ширину в самых больших точках внутреннего ободка, это и будет нужная цифра.

Еще один способ узнать размер, если у вас в руках есть готовое украшение: приложите его к листу бумаги и как можно плотнее обведите тонким карандашом по диаметру внутреннего круга. Затем найдите в интернете шаблон размеров, распечатайте его на принтере в реальном масштабе и сравните с заготовленным кругом. Такой способ подходит также для покупки изделий в онлайн-магазине, когда нет возможности обратится к ювелиру для определения точности измерений.

Если же доступа к украшениям у вас нет, мы также подскажем несколько способов, чтобы идеально подобрать размер:

Если девушка всегда носит любимое кольцо на пальце, – дождитесь момента, когда она идет в душ или снимет кольцо при готовке на кухне, и наденьте украшение на свой палец. Запомните расположение кольца, или даже пометьте место маркером, верните украшение на прежнее место и под предлогом купить хлеб, отправляйтесь в ближайший ювелирный магазин. Примерьте несколько вариантов разных размеров колец и выберите тот, который сядет точно так же, как и модель вашей девушки. Попросите о помощи лучшую подругу вашей девушки. Конечно, придется рассказать ей о своих намерениях и приоткрыть тайну, но сюрприз будет стоить того. Уверьте подругу, что она должна хранить секрет, иначе тот потеряет свою интригу. Попросите подругу прогуляться с вашей девушкой и невзначай пригласить ее посмотреть украшения, как бы для нее самой. Пусть она покажет, какие колечка ей больше нравятся и за компанию померяет несколько, чтобы узнать свой размер. Таким образом вы будете знать не только цифру, но и подходящие модели.

Помните, что покупая широкое украшение, оно должно быть на 0,25 или 0,5 размера больше, чем узкое, потому что его нужно без проблем надеть через фалангу. Тонкое проходит намного проще, ведь его можно повернуть немного по диагонали, с широким так не получится. Стандартное кольцо считается толщиной около 3 миллиметров.

Учитывайте, что выбирая украшение в Европе, вам нужно будет перевести размер на европейский. Он исчисляется не по внутреннему диаметру ободка, а по длине внутренней окружности. Чтобы получить европейский размер, нужно умножить показатель на 3,14.

Желаем вам без проблем определить размер колечка для вашей будущей невесты, и пусть это будет прекрасным началом вашей новой жизни вместе!

Зоя Письменная, Журнал интернет-магазина ROZETKA

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