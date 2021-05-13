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5 оригинальных идей для летней фотосессии

Просто красочными снимками сегодня никого не удивить. Поэтому приходится постоянно придумывать необычные варианты съемок, процесс создания которых часто превращается в настоящее приключение. Предлагаем читательницам из Сум и других регионов страны 5 небанальных идей летней фотосессии.

Съемка в прованском стиле

Для ее организации нужно подыскать живописные природные места: лавандовые поля, оливковые рощи или виноградники. Также потребуется тематический реквизит: плетеная корзинка, букет цветов, велосипед в стиле ретро и красивая соломенная шляпка. Не забудьте подобрать соответствующий гардероб. Особенно удачно смотрятся длинные платья и юбки в пастельной цветовой гамме. Мужчине же стоит надеть джинсы или штаны, а также светлую рубашку.

Фотосессия пикника на природе

Можно организовать такую съемку как для одного человека, так и для всей семьи. Из ярких и красивых атрибутов фотосессии вам понадобятся:

  • • покрывало;

  • • корзина с фруктами и едой;

  • • напитки (желательно в стеклянной таре);

  • • кресла-пуфики.

Дополнительно можно захватить стильные плетеные сумочки, алкоголь, декоративные подушки. И, конечно, не забывайте про хорошее настроение в процессе фотосъемки.

Между прочим, не всегда качественные снимки на природе можно сделать только на профессиональную камеру. Многие телефоны справляются с этой задачей ничуть не хуже. Как, например, новинка от бренда Apple. Не зря запрос «стоимость 12-й Айфон» так популярен в поисковой строке.

Фотосессия на яхте

Когда же еще организовывать ее, если не летом? Этот вариант позволит совместить приятное с полезным: морскую прогулку с фотосъемкой на судне. В качестве подходящего реквизита подготовьте красивый купальник, яркое парео и платье из струящейся ткани.

А вот несколько идей реализации удачных кадров на яхте:

  • • изобразить знаменитую сцену из фильма «Титаник»;

  • • сделать снимки под поднятым парусом, дождавшись рассвета или заката;

  • • сфотографироваться со спасательным кругом;

  • • встать за руль, почувствовав себя капитаном;

  • • сесть, свесив ноги за борт.

Обратите внимание, что выгоднее всего на морском фоне выглядит одежда белого цвета.

Съемка с лошадьми

Это грациозное животное всегда очень органично смотрится в художественных фотосессиях. Поэтому желающим сделать памятные и необычные снимки нужно срочно отправляться в конный клуб. К тому же открывается большой простор для фантазии: можно сфотографироваться верхом на лошади, эффектно встать рядом с ней, участвовать в съемке самой или подключить любимого человека.

Фотосессия в стоге сена

Еще одно интересное решение. В поле после покоса можно сделать отличные кадры, надышавшись неповторимым ароматом сена. В числе обязательных атрибутов съемки: летящее платье в светлой цветовой гамме, ковбойская шляпа с широкими полями, можно также взять высокие сапоги в соответствующем стиле.

На каком бы варианте летней фотосессии вы не остановились, гарантированно получите море удовольствия и, конечно, сделаете потрясающие кадры. Желаем прекрасного настроения и вдохновения для новых идей! 

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Досуг
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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