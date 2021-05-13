5 оригинальных идей для летней фотосессии

Для ее организации нужно подыскать живописные природные места: лавандовые поля, оливковые рощи или виноградники. Также потребуется тематический реквизит: плетеная корзинка, букет цветов, велосипед в стиле ретро и красивая соломенная шляпка. Не забудьте подобрать соответствующий гардероб. Особенно удачно смотрятся длинные платья и юбки в пастельной цветовой гамме. Мужчине же стоит надеть джинсы или штаны, а также светлую рубашку.
Можно организовать такую съемку как для одного человека, так и для всей семьи. Из ярких и красивых атрибутов фотосессии вам понадобятся:
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• покрывало;
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• корзина с фруктами и едой;
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• напитки (желательно в стеклянной таре);
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• кресла-пуфики.
Дополнительно можно захватить стильные плетеные сумочки, алкоголь, декоративные подушки. И, конечно, не забывайте про хорошее настроение в процессе фотосъемки.
Между прочим, не всегда качественные снимки на природе можно сделать только на профессиональную камеру. Многие телефоны справляются с этой задачей ничуть не хуже. Как, например, новинка от бренда Apple. Не зря запрос «стоимость 12-й Айфон» так популярен в поисковой строке.
Когда же еще организовывать ее, если не летом? Этот вариант позволит совместить приятное с полезным: морскую прогулку с фотосъемкой на судне. В качестве подходящего реквизита подготовьте красивый купальник, яркое парео и платье из струящейся ткани.
А вот несколько идей реализации удачных кадров на яхте:
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• изобразить знаменитую сцену из фильма «Титаник»;
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• сделать снимки под поднятым парусом, дождавшись рассвета или заката;
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• сфотографироваться со спасательным кругом;
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• встать за руль, почувствовав себя капитаном;
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• сесть, свесив ноги за борт.
Обратите внимание, что выгоднее всего на морском фоне выглядит одежда белого цвета.
Это грациозное животное всегда очень органично смотрится в художественных фотосессиях. Поэтому желающим сделать памятные и необычные снимки нужно срочно отправляться в конный клуб. К тому же открывается большой простор для фантазии: можно сфотографироваться верхом на лошади, эффектно встать рядом с ней, участвовать в съемке самой или подключить любимого человека.
Еще одно интересное решение. В поле после покоса можно сделать отличные кадры, надышавшись неповторимым ароматом сена. В числе обязательных атрибутов съемки: летящее платье в светлой цветовой гамме, ковбойская шляпа с широкими полями, можно также взять высокие сапоги в соответствующем стиле.
На каком бы варианте летней фотосессии вы не остановились, гарантированно получите море удовольствия и, конечно, сделаете потрясающие кадры. Желаем прекрасного настроения и вдохновения для новых идей!
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