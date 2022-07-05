Мир

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 13:262

Через відсутність поставок в рф масово зачиняються автосалони

Десятки автосалонів відомих світових брендів у рф припиняють свою роботу. Їм нема чим торгувати, адже імпорт авто в росію фактично припинився.

У росії почалася хвиля зачинення автосалонів. Чимало офіційних дилерів згортають бізнес, адже не можуть працювати в умовах санкцій.

З квітня до червня в рф зачинили 160 автосалонів. Більшість із них торгували автомобілями брендів, які підтримали санкції та залишили російський ринок. Тепер їм просто нема що продавати — дилерські склади спорожніли.

Лідирує марка Chevrolet — припинили роботу 35 її дилерських центрів. Примітно, що більшість моделей, що продаються в Росії, випускалися не в США, а в Узбекистані на підприємстві UzAuto Motors.

На другому місці — автосалони Jaguar Land Rover (11 зачинилося), а на третьому — Peugeot (7). Крім того, припинили роботу 6 шоурумів Renault, 5 — Cadillac, 3 — Mini, по 2 — Opel і Volvo.

При цьому відкрилося 59 нових дилерських центрів, і майже всі вони представляють китайські бренди. По суті, імпорт авто в РФ іде лише з цієї країни. Так, Exeed відкрив 13 шоурумів, Chery — 7, а Geely — 5. Усього в РФ зараз зареєстровано 3102 автосалони, тоді як у квітні їх налічувалося 3203.

Експерти авторинку прогнозують подальше скорочення кількості дилерських центрів. Раніше директорка великого російського автоімпортера "Рольф" Світлана Виноградова заявила, що до кінця року в рф може залишитися лише 1600 автосалонів.

 

Экономика Санкції
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів
15.07.2022 08:17

В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів

Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів....

Які країни світу допомагають рф обійти санкції
13.07.2022 11:24

Які країни світу допомагають рф обійти санкції

У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту....

Lego виходить з російського ринку
12.07.2022 15:22

Lego виходить з російського ринку

Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення рф в Україну...

Канада розширила санкції проти росії
08.07.2022 17:34

Канада розширила санкції проти росії

Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну....

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна
05.07.2022 13:21

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна

іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек...

Новости

На Сумщині за незаконний поруб лісу судитимуть двох чоловіків
Сегодня 13:44
На війні загинув сумчанин Артем Крючковий
Сегодня 13:15
рФ намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів
Сегодня 13:00
Ексзаступниця голови обласної державної адміністрації Вікторія Медвідь оскаржує своє звільнення у суді
Сегодня 12:32
На Сумщині п'яний водій намагався відкупитися від копів (відео)
Сегодня 12:20
690 дітей поранено внаслідок збройної агресії рф в Україні
Сегодня 11:40
У Сумах збили 14-річного велосипедиста
Сегодня 10:59
У Сумах провели хокейний турнір
Сегодня 10:41
За добу ворожі війська обстріляли 4 населені пункти Сумщини – поліція документує наслідки
Сегодня 10:22
У Сумах більше десяти багатоповерхівок без води
Сегодня 10:03
Зранку рашисти обстріляли Середина-Будську громаду
Сегодня 09:32
Кому в Сумах сьогодні відключили воду
Сегодня 09:28
view counter

Статьи

Особенности лечения пролапса матки
Сегодня 13:14
Критичне мислення і холодна голова – як не вестися на фейки і дезінформацію
Сегодня 08:31
Випускники Сумського медичного інституту не можуть вступити в інтернатуру
Вчера 16:47
Как правильно составить резюме
Вчера 16:35
Музей дотику "Причал Одіссея" у Сумах. Інтерв’ю-екскурсія з Сергієм Гуцаном (відео)
Вчера 13:56
Державні програми для підтримки бізнесу
23.07.2022 19:43
«Щоденно ми наближаємо нашу перемогу». Гвардієць із Сум – про два місяці оборони Луганщини
23.07.2022 16:22
Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
22.07.2022 14:23
Наймасштабніші перейменування сумських вулиць
22.07.2022 12:13
Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
21.07.2022 12:52
Вихід із тупика русского міра
21.07.2022 09:23
«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
20.07.2022 13:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.