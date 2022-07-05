Через відсутність поставок в рф масово зачиняються автосалони Десятки автосалонів відомих світових брендів у рф припиняють свою роботу. Їм нема чим торгувати, адже імпорт авто в росію фактично припинився.

У росії почалася хвиля зачинення автосалонів. Чимало офіційних дилерів згортають бізнес, адже не можуть працювати в умовах санкцій.

З квітня до червня в рф зачинили 160 автосалонів. Більшість із них торгували автомобілями брендів, які підтримали санкції та залишили російський ринок. Тепер їм просто нема що продавати — дилерські склади спорожніли.

Лідирує марка Chevrolet — припинили роботу 35 її дилерських центрів. Примітно, що більшість моделей, що продаються в Росії, випускалися не в США, а в Узбекистані на підприємстві UzAuto Motors.

На другому місці — автосалони Jaguar Land Rover (11 зачинилося), а на третьому — Peugeot (7). Крім того, припинили роботу 6 шоурумів Renault, 5 — Cadillac, 3 — Mini, по 2 — Opel і Volvo.

При цьому відкрилося 59 нових дилерських центрів, і майже всі вони представляють китайські бренди. По суті, імпорт авто в РФ іде лише з цієї країни. Так, Exeed відкрив 13 шоурумів, Chery — 7, а Geely — 5. Усього в РФ зараз зареєстровано 3102 автосалони, тоді як у квітні їх налічувалося 3203.

Експерти авторинку прогнозують подальше скорочення кількості дилерських центрів. Раніше директорка великого російського автоімпортера "Рольф" Світлана Виноградова заявила, що до кінця року в рф може залишитися лише 1600 автосалонів.