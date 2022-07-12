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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 11:5245

"Від кожного суб'єкта федерації по батальйону": як в рб набірають "добровольців" на війну з Україною

рф змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України та намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише delo.ua.

В країні-агресорі рф активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону". В її рамках Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України.

Як повідомляють у розвідці, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення.

Зокрема, влада москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство рф.

"Загалом РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та "ЛДНР"", - наголошують у розвідці.

Крім того, фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш від влади РФ на відбір бойовиків у колоніях.

Також розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

 

Общество Російсько-українська війна
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