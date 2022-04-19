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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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Суд арештував додаткові активи Медведчука та Оксани Марченко

За ініціативи Служби безпеки України суд наклав арешт на додаткові активи підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Рішенням суду накладений арешт, зокрема на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів, а також приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. кв. метрів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин російської федерації, Медведчук та його дружина.

"Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин рф", – повідомили в СБУ.

Встановлено, що гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох розташованих в Івано-Франківській та Закарпатській областях готельних комплексів, що через низку українських компаній належать Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Право МЕДВЕДЧУК Оксана Марченко
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