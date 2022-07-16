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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
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100 мільйонів за роль: хто з акторів має найбільші гонорари

Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду у 2022 році та розмір їхнього гонорару за одну роль. Деякі зірки заробляють за один фільм до $100 мільйонів.

Опубліковано рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду у 2022 році та розмір їхнього гонорару за одну роль. Деякі зірки заробляють за один фільм до $100 мільйонів. Розповідаємо, за які ролі актори отримали найбільші гонорари.

Том Круз

Том Круз/Фото: Getty Images

2022 року найбільш високооплачуваним актором стала зірка серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз. За зйомки у фільмі "Топ Ган: Меверік" актор заробив 100 мільйонів доларів.

Вілл Сміт

Вілл Сміт/Фото: Getty Images

На другому місці розташувався 53-річний актор Вілл Сміт, який нещодавно знявся у фільмі "Емансіпасії". За участь у фільмі актор отримав 35 мільйонів доларів.

Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт

Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт/Фото: Getty Images

На третьому місці розташувалися два легендарні актори. За зйомки у фільмі "Вбивці квіткового місяця" Ді Капріо заробив 30 мільйонів доларів. Такий самий гонорара отримав Пітт за "Формулу-1".

Дуейн Джонсон

Дуейн Джонсон/Фото: Getty Images

На четвертому місці опинився Дуейн Джонсон із гонораром у розмірі 22,5 мільйона доларів за зйомки у "Чорному Адамі".

20 мільйонів доларів заробили Вілл Феррелл та Райан Рейнольдс за зйомки у "Spirited". Такий самий гонорар отримали: Кріс Хемсворт ("Видобуток 2"), Він Дізель ("Форсаж 10"), Том Харді ("Веном 3"), Хоакін Фенікс ("Джокер 2") та Дензел Вашингтон ("Еквалайзер 3").

Том Харді/Фото: Getty Images

Останні рядки в рейтингу найбільш високооплачуваних зірок займають Роберт Дауні-молодший (4 млн дол), Емілі Блант (4 млн дол), Даніель Калуя (4 млн дол), Джеймі Лі Кертіс (3,5 млн дол), Аня-Тейлор Джой ( 1,8 млн дол).

Аня-Тейлор Джой/Фото: Getty Images
Джерело: Мета
Досуг Голівуд Гонорар
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