Причини та наслідки падіння фінансового рейтингу Білорусі

«Рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни повернути взяті кредити. Мінфін Білорусі заявив про неможливість виплати 22,9 млн. доларів за єврооблігаціями Belarus-27, оскільки через санкції, роботу в країні припинили західні банки Citigroup та Citibank.
Наслідком цієї відмови стане:
- Фактичне зруйнування власного ринку державних цінних паперів та стрімке падіння їх вартості на фінансовому ринку.
- Власники зовнішнього боргу Білорусі отримують право примусово через суди повернути свої активи, у т.ч. шляхом арешту та продажу з аукціонів білоруського майна в усьому світі.
Невиконання зовнішніх зобов'язань підтверджує, що країна стає не лише політичним, а й фінансовим та економічним «вигнанцем».
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