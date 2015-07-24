Мир

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 20:1955

Причини та наслідки падіння фінансового рейтингу Білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відреагувало на рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях.

«Рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни повернути взяті кредити. Мінфін Білорусі заявив про неможливість виплати 22,9 млн. доларів за єврооблігаціями Belarus-27, оскільки через санкції, роботу в країні припинили західні банки Citigroup та Citibank.

Наслідком цієї відмови стане:

-        Фактичне зруйнування власного ринку державних цінних паперів та стрімке падіння їх вартості на фінансовому ринку.

-         Власники зовнішнього боргу Білорусі отримують право примусово через суди повернути свої активи, у т.ч. шляхом арешту та продажу з аукціонів білоруського майна в усьому світі.

Невиконання зовнішніх зобов'язань підтверджує, що країна стає не лише  політичним, а й фінансовим та економічним «вигнанцем».

Дентр протидії дезінформації при РНБО України

Экономика Білорусь Дефолт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів
15.07.2022 08:17

В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів

Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів....

Перспективи використання росією території Білорусі для нападу на Україну
29.06.2022 09:53

Перспективи використання росією території Білорусі для нападу на Україну

За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку рф для війни проти України....

Військова агресія росії в Україні загрожує дефолтом 70 країнам
25.05.2022 12:27

Військова агресія росії в Україні загрожує дефолтом 70 країнам

Світ зіткнувся з потрійною кризою – продовольчою, паливною та фінансовою – внаслідок російської агресії проти України, і найбільше постраждають від...

Білоруські ліки в України під забороною
20.03.2022 18:58

Білоруські ліки в України під забороною

Міністерство охорони здоров'я України припинило реєстрацію 39 лікарських засобів із Білорусі....

Украина избежала технического дефолта
24.07.2015 11:52

Украина избежала технического дефолта

Украина произвела очередные выплаты на сумму 120 млн долларов по евробондам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои...

Новости

Інфотерористи поширюють розсилку від імені СБУ
Сегодня 21:04
У бою на Донеччині загинув Герой з Буринщини Роман Солоха
Сегодня 20:52
У Сумах проходить фестиваль "DIY Графіті"
Сегодня 19:09
На завтра на Сумщині знову прогнозують дощ і грозу
Сегодня 18:10
Завтра в Лебединському музеї відкриється перша виставка з лютого: Бурлюк в ділі
Сегодня 17:53
Держспецзв’язку попереджає про нову кібератаку з використанням шкідливої програми-викрадача
Сегодня 17:51
Сумські патрульні врятували жінку від непоправного кроку (відео)
Сегодня 17:22
У Глухові формується банк житла для переселенців
Сегодня 17:10
У Сумах митника підозрюють у службовій недбалість зі збитками у 575 тис. грн
Сегодня 17:03
Сумські пляжниці посіли 4-те місце на Європейських університетських іграх
Сегодня 16:50
На Сумщині благодійний фонд «Нестримні» передав прикордонникам черговий автомобіль
Сегодня 16:37
На Сумщині вкрали 100 тис. грн на підключенні кисню в лікарнях під час пандемії COVID-19
Сегодня 16:17
view counter

Статьи

«Вы очень-очень сильно заблудились» Что в Украине на самом деле думают о России?
Сегодня 13:47
Ракетами з літака росіяни зруйнували школу та пошкодили будинки у селищі Есмань, що на Сумщині
Сегодня 12:52
Випікав хліб та розвозив конотопчанам: історія 18-річного кондитера Євгенія Ковальова
Сегодня 12:11
З серпня аптеки будуть відпускати антибіотики тільки за рецептом. Відповіді на найпоширеніші питання
Вчера 18:01
Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів
18.07.2022 20:46
Виды гранита для памятников
18.07.2022 13:06
Громади Сумщини під час війни можуть надавати землю в оренду за спрощеною процедурою
18.07.2022 13:02
Порядок отримання компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб
18.07.2022 10:10
Лазерна епіляція рук: особливості проведення процедури
16.07.2022 20:47
Приречена бути зіркою. До ювілею Ади Роговцевої
16.07.2022 15:44
Хто допомагає сумчанам і як отримати гуманітарну допомогу
16.07.2022 12:27
Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
14.07.2022 10:27
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.