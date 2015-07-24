Причини та наслідки падіння фінансового рейтингу Білорусі Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відреагувало на рішення білоруського уряду та Мінфіну виконувати зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях.

«Рейтинг дефолту емітента» відображає здатність країни повернути взяті кредити. Мінфін Білорусі заявив про неможливість виплати 22,9 млн. доларів за єврооблігаціями Belarus-27, оскільки через санкції, роботу в країні припинили західні банки Citigroup та Citibank.

Наслідком цієї відмови стане:

- Фактичне зруйнування власного ринку державних цінних паперів та стрімке падіння їх вартості на фінансовому ринку.

- Власники зовнішнього боргу Білорусі отримують право примусово через суди повернути свої активи, у т.ч. шляхом арешту та продажу з аукціонів білоруського майна в усьому світі.

Невиконання зовнішніх зобов'язань підтверджує, що країна стає не лише політичним, а й фінансовим та економічним «вигнанцем».

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