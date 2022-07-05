В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів

Командуванню Державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.
Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.
Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а надалі й РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.
Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.
У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту....
Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення рф в Україну...
Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну....
іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек...
Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що на території України перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським...