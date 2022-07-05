Мир

Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 08:1760

В білорусі дали добро на контрабанду підсакційних вантажів

Влада білорусі відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів.

Командуванню Державного прикордонного комітету білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок білорусі (а надалі й РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Экономика Білорусь Санкції
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Які країни світу допомагають рф обійти санкції
13.07.2022 11:24

Які країни світу допомагають рф обійти санкції

У США назвали країни, які допомагають Росії та Білорусі отримувати товари за допомогою свого експорту....

Lego виходить з російського ринку
12.07.2022 15:22

Lego виходить з російського ринку

Компанія ухвалила таке рішення через вторгнення рф в Україну...

Канада розширила санкції проти росії
08.07.2022 17:34

Канада розширила санкції проти росії

Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну....

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна
05.07.2022 13:21

Казахстан хоче розірвати контракт з російською компанією через крадіжку українського зерна

іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек...

БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн
05.07.2022 09:34

БЕБ заарештовано майно компаній рф та рб на 360 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що на території України перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським...

Новости

У Сумах мікроавтобус зніс габіон
Сегодня 09:41
У Шостці поліцейські проводять профілактичні заходи щодо недопущення фактів торгівлі гуманітарною допомогою
Сегодня 09:33
росія атакувала два найбільші університети Миколаєва
Сегодня 09:25
На Сумщині очікується погіршення погодних умов
Сегодня 08:51
У Сумах поліцейські виявили чергові насадження коноплі
Сегодня 08:36
У вересні очікується представлення проєкту схеми теплопостачання Охтирської ТЕЦ
Сегодня 08:10
Сьогодні ворог обстріляв 8 громад на Сумщині
Вчера 22:36
На Сумщині згадували Петра Калнишевського в 331-й день його народження
Вчера 18:00
У Ромнах хуліган побився з батьками дітей з інвалідністю
Вчера 17:46
Сумські патрульні розшукали та повернули додому чоловіка, який загубився
Вчера 17:38
На Сумщині в ДТП постраждав мотоцикліст
Вчера 17:20
Завтра Кролевеччина прощатиметься із захисником України Миколою Годуновим
Вчера 16:56
view counter

Статьи

Герой України Денис Дикий розповів про оборону Охтирки
Вчера 10:27
Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
13.07.2022 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
12.07.2022 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.