Необачний турист впав у кратер Везувію 23-річний американський турист отримав легкі травми після того, як упав у кратер Везувію, коли намагався дістати свій телефон.

Він разом зі своєю сім'єю пройшов закритим маршрутом і дістався вершини Везувію.

Там він хотів зробити селфі, проте телефон випав із рук і впав у жерло вулкана, пише The Guardian. Чоловік вирішив спуститися в кратер, щоб дістати смартфон, проте втратив рівновагу та впав.

Згодом туриста дістали рятувальники, які прибули на місце інциденту. Для допомоги також вилетів гелікоптер. Чоловік відбувся невеликими порізами та синцями на спині та руках.

Тепер йому та його родині висунуто звинувачення, оскільки туристи скористалися небезпечною закритою зоною, щоб потрапити на вершину. Крім того, вони не мали квитків на відвідування пам’ятки.

Джерело: ua.news