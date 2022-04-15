Майже весь топ-менеджмент Держспоживслужби викрито в масштабній корупційній схемі

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з держбюджету.
Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри. Серед них - двоє чиновників категорії «А», що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:
- в.о. голови Держпродспоживслужби
- заступник голови Держпродспоживслужби
- директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби
- керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби
- в.о. директора одного з державних підприємств
- керівник приватної компанії
Вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.
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