Майже весь топ-менеджмент Держспоживслужби викрито в масштабній корупційній схемі СБУ викрила масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі: підозру отримали майже всі топ-керівники.

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з держбюджету.

Завдяки роботі СБУ на випередження злочинним намірам вдалося запобігти, а причетним фігурантам – уже повідомлено про підозри. Серед них - двоє чиновників категорії «А», що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

- в.о. голови Держпродспоживслужби

- заступник голови Держпродспоживслужби

- директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби

- керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби

- в.о. директора одного з державних підприємств

- керівник приватної компанії

Вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.