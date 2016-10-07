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Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 11:2171

На конференції в Гаазі розглянуть питання відповідальності рф за воєнні злочини в Україні

У нідерландській Гаазі сьогодні відбудеться міжнародна конференція щодо координації зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на розслідування злочинів скоєних росією в Україні, та забезпечення правосуддя.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, На захід в Гаазі вже прибули міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє Укрінформ.

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба братимуть участь в режимі онлайн.

Загалом більш ніж 20 міністрів закордонних справ, міністрів юстиції, генеральних прокурорів із різних країн братимуть участь у Гаазі.

Організаторами міжнародної конференції щодо посилення та координації зусиль для притягнення росії до відповідальності за злочини на території України є Нідерланди.

на конференції сторони досліджуватимуть можливості для співпраці, зокрема координацію дій щодо проведення розслідування в Україні під егідою Офісу прокурора (МКС). Також буде надано рекомендації щодо збору та зберігання доказів та щодо посилення співпраці з неурядовими організаціями.

Кулеба на конференції в Гаазі запропонує опрацювати підписання міжнародного договору про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Политика Гаага Міжнародний трибунал
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