За останні 2 тижні українські кібервійська атакували понад 800 російських онлайн-ресурсів З 27 червня до 10 липня було атаковано більше 800 російських онлайн-ресурсів.

Хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф привітання з Днем Конституції України.

Поклали сайт Роскосмосу. Це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО

Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф.

Росэлторг — найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду москви та банку втб, загубив конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.

Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.

Було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів.

Через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.

ІТ-армія продовжує виводити з ладу інформаційний простір ворога та відкидати росіян у середньовіччя.