За останні 2 тижні українські кібервійська атакували понад 800 російських онлайн-ресурсів

Хакери вирішили привітати росіян з українським державним святом і опублікували на сайтах держструктур та держорганів рф привітання з Днем Конституції України.
Поклали сайт Роскосмосу. Це була відповідь російській держкорпорації з космічної діяльності, яка погрожувала та публікувала супутникові знімки центрів НАТО
Через DDoS-атаки росіянам не вдавалося декілька днів працювати в CRM системах. Це програми, які допомагають організувати та контролювати всі робочі процеси підприємства з клієнтами та всередині компанії. Атака на них призупинила роботу багатьох підприємств, чим негативно вплинула на економіку рф.
Росэлторг — найбільший тендерний майданчик рф, який належить уряду москви та банку втб, загубив конфіденційні дані майже 500 тисяч користувачів.
Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.
Було паралізовано роботу десятків тендерних майданчиків, що призвело до зриву торгів.
Через кібератаки були недоступні сайти більшості кінотеатрів рф, через що росіяни не могли купити квитки онлайн.
ІТ-армія продовжує виводити з ладу інформаційний простір ворога та відкидати росіян у середньовіччя.
За 4 місяці війни ІТ-армія атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів....
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кібератаку на об’єкти критичної...
Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів....
Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів....
З 30 травня до 5 червня включно було атаковано близько 600 російських онлайн-ресурсів....