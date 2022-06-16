Канада розширила санкції проти росії

Про це повідомили у МЗС Канади.
"Канада не залишиться осторонь, коли президент Володимир Путін веде незаконну та несправедливу війну і намагається виправдати її за допомогою дезінформації, маніпуляцій та пропаганди", - йдеться у повідомленні.
Країна ввела санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації.
До списку санкцій, серед інших, потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кирило). Він неодноразово освячував російських солдатів перед відправкою в Україну і благословляв їх на вбивства.
Також під санкції потрапили:
Крім цього Канада ввела санкції проти ІА REGNUM і Роскомнагляду та запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації РФ за допомогою фактів, пише Realist.
іністр індустрії та інфраструктурного розвитку Каїрбек Ускенбаєв заявив, що Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно «Жибек...
Співробітники Бюро економічної безпеки України встановили, що на території України перебуває 315 залізничних контейнерів з мінеральними добривами, які належать російським...
За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп рф на загальну суму понад 4,5 млрд грн....
Литовська залізниця з 18 червня, перестала здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград....
Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора....