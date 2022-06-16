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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:3488

Канада розширила санкції проти росії

Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну.

Про це повідомили у МЗС Канади.

"Канада не залишиться осторонь, коли президент Володимир Путін веде незаконну та несправедливу війну і намагається виправдати її за допомогою дезінформації, маніпуляцій та пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Країна ввела санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації.

До списку санкцій, серед інших, потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кирило). Він неодноразово освячував російських солдатів перед відправкою в Україну і благословляв їх на вбивства.

Також під санкції потрапили:

  • колишній керуючий директор групи "Яндекс" Тигран Худавердян;
  • голова Роскомнагляду Андрій Липов;
  • заступник керівника Роскомнагляду Володимир Логунов;
  • заступник керівника Роскомнагляду Олег Терляков;
  • заступник керівника Роскомнагляду Вадим Суботін;
  • заступник керівника Роскомнагляду Мілош Вагнер;
  • оглядач "РІА Новини" Петро Акопов;
  • ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;

Крім цього Канада ввела санкції проти ІА REGNUM і Роскомнагляду та запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації РФ за допомогою фактів, пише Realist.

Политика Канада Росія Санкції
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