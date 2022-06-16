Канада розширила санкції проти росії Канада ввела додаткові санкции проти російських пропагандистів та чиновників. Виною всьому – дезінформація та пропаганда незаконного вторгнення в Україну.

Про це повідомили у МЗС Канади.

"Канада не залишиться осторонь, коли президент Володимир Путін веде незаконну та несправедливу війну і намагається виправдати її за допомогою дезінформації, маніпуляцій та пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Країна ввела санкції проти 29 спонсорованих державою агентів з дезінформації та пропаганди та 15 організацій, які контролюються або належать російському уряду та причетні до зусиль з дезінформації.

До списку санкцій, серед інших, потрапив Володимир Гундяєв (патріарх Кирило). Він неодноразово освячував російських солдатів перед відправкою в Україну і благословляв їх на вбивства.

Також під санкції потрапили:

колишній керуючий директор групи "Яндекс" Тигран Худавердян;

голова Роскомнагляду Андрій Липов;

заступник керівника Роскомнагляду Володимир Логунов;

заступник керівника Роскомнагляду Олег Терляков;

заступник керівника Роскомнагляду Вадим Суботін;

заступник керівника Роскомнагляду Мілош Вагнер;

оглядач "РІА Новини" Петро Акопов;

ведуча "Першого каналу" Катерина Андрєєва;

Крім цього Канада ввела санкції проти ІА REGNUM і Роскомнагляду та запустила веб-сторінку, присвячену протидії дезінформації РФ за допомогою фактів, пише Realist.