Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:4277

Компанії з рф та рб беруть участь в держзакупівлях навіть під час війни

Бюро економічної безпеки пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати.

Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни.
З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з рф та рб, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.

Право Дердзакупівлі
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

E Сумах патрульні зупинили п’яного водія, у якого в автівці було двоє малолітніх дітей
Сегодня 16:35
Викрито сумчанина, який зірвав антиросійський інформаційний стенд СБУ та поширював провокаційні заклики проти військовослужбовців ЗСУ
Сегодня 16:31
Синоптики вкотре прогнозують дощі на Сумщині
Сегодня 16:07
«Сумигаз Збут» повернув клієнтам майже пів мільйона гривень переплат
Сегодня 16:03
Через низький пасажиропотік на Шосткинщині можуть скоротити та закрити деякі приміські маршрути
Сегодня 15:34
Арештовано 2,1 млрд грн активів українських компаній, які належать російським «Газпрому», «Роснєфті» та «Росатому»
Сегодня 15:28
У Шостці співробітники кримінальної поліції викрили грабіжника
Сегодня 14:55
Сумчанки вийшли у півфінал чемпіонату Європи
Сегодня 14:39
У Тростянецькій громаді запрацювали дві нові сільські бібліотеки
Сегодня 14:17
Сумчанам проведено виплату державної допомоги, компенсацій, пільг та субсидії
Сегодня 13:38
ВАКС повернув 3 млн грн застави, внесеної за ексголову Госпсуду Сумщини
Сегодня 13:23
На Сумщині мікро- та малий бізнес, що постраждав від війни, закликають звертатися за отриманням компенсації збитків
Сегодня 13:08
view counter

Статьи

Тонкости выбора женского костюма на любой случай
Сегодня 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
Сегодня 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
Вчера 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
Вчера 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
Вчера 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста
05.07.2022 19:55
Подбайте про дрова заздалегідь!
05.07.2022 16:39
Страхование КАСКО: преимущества
04.07.2022 18:35
10 тисяч тонн гуманітарної допомоги для Сумщини
04.07.2022 15:04
Вступ-2022: розпочалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів
02.07.2022 13:06
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.