Компанії з рф та рб беруть участь в держзакупівлях навіть під час війни Бюро економічної безпеки пропонує заборонити компаніям з рф та рб брати участь у закупівлях за державні кошти, а укладені договори анулювати.

Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з рф та рб, брали участь у закупівлях за державні кошти, навіть під час війни.

З цими підприємствами було укладено понад 400 угод на загальну суму близько 65 млн гривень.

Бюро економічної безпеки України ініціювало перед Кабінетом міністрів України питання щодо заборони компаніям, власники чи керівники яких пов’язані з рф та рб, брати участь та постачати послуги або товари для державних установ.

Також Бюро ініціює анулювання укладених договорів за вже проведеними процедурами закупівель.