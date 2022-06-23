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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:2551

СБУ викрила постачальників медобладнання, які умисно зривали поставки до військових госпіталів

Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин рф.

У ході слідчих дій виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

Встановлено, що росіянин – фактичний власник компаній – та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів.

Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі громадянину рф (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

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