У Києві на державній зраді викрито помічника народного депутата України

Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби фсб Дмітрія Зубарєва.
Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.
За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. «Винагорода» зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання.
Встановлено, що посадовець був завербований кадровим співробітником 9 управління 5 служби фсб Юрієм Водолазкім під час поїздки до москви. Згодом той передав агента на «зв’язок» своєму керівнику.
Для збору розвідданих посадовець використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа. А передавав інформацію через зашифрований канал електронного зв’язку.
Не раз зрадник зустрічався зі своїми «кураторами» на території третіх країн, де отримував завдання та гроші.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.
Заходи з викриття зрадника проводили співробітники Департаменту контррозвідки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ.
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