В Україні арештувано активи турагенції TUI російського олігарха

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.
У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».
Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:
Викриття та документування злочину відбувалося співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Служба безпеки України
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