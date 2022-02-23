В Україні арештувано активи турагенції TUI російського олігарха За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій.

Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.

У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.

У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».

Наразі, за рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:

корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн

кошти у розмірі понад 3 млн. грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Викриття та документування злочину відбувалося співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Служба безпеки України