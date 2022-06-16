Перспективи використання росією території Білорусі для нападу на Україну За даними Генштабу ЗСУ, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку рф для війни проти України.

Вночі 25 червня російські військові відновили з території Білорусі запуски оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» й уперше застосували для пуску ракет Х-22 бомбардувальники Ту-22МЗ.

За даними Міноборони України, російські підрозділи дислокуються у близько 10 населених пунктах Білорусі. Здійснюється спільне патрулювання ВПС РБ та ВПС рф повітряного прикордонного простору та підготовка авіаційних підрозділів та підрозділів ППО.

До Білгородської області направлено чергову партію білоруських боєприпасів до 20 вагонів.

На території колишнього аеродрому «Зябровка» в Гомельській області (в напрямку м. Чернігова) Білорусь активно будує військову інфраструктуру, що в подальшому може використовуватися для розміщення чергової військової бази рф.

За прогнозами Генштабу ЗСУ, наразі зберігається загроза подальшого використання території та повітряного простору Білорусі для здійснення ракетних обстрілів і використання озброєння та військової техніки з Білорусі для посилення російських угруповань на донецькому або херсонському напрямках.

Водночас, за оцінками військових експертів, наразі у ЗС РБ відсутня достатня кількість сил і засобів для масштабного наступу на Україну.

За інформацією польського Defence24, на базах зберігання ЗС РБ зберігається не менше 700 танків Т-72Б;

700 одиниць ствольної артилерії;

300 РСЗВ та понад 300 колісних бронемашин.

Зазначена військова техніка здебільшого застарілих зразків, що довгий час не використовувалась та вимагає довготривалої розконсервації і перепідготовки спеціалістів.

Росії потрібно як мінімум 3-4 тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України.

Зараз білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб, в т.ч. близько 3,5-4 тисяч солдатів в Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною (7 батальйонів), чого, за словами військових експертів, недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну.

Таким чином, хоча ознак підготовки широкомасштабного наступу на Україну з білоруського напрямку наразі немає, рівень загрози втягнення Білорусі в українсько-російську війну в якості безпосереднього учасника залишається високим.

Лукашенко знаходиться в повній політичній та економічній залежності під кремля, тому його підтримка «спецоперації» є ключовою запорукою його ж політичного виживання.

Лукашенко публічно підтвердив можливість використання білоруських військ в Україні та погодився надати прикордонні райони країни для розміщення російської артилерії, ракетних комплексів та збільшити чисельність оперативно-тактичної авіації ВКС рф для обстрілів українських територій.

За інформацією Головного управління розвідки МО України, 26 червня керівництво установ та організацій Гомельської області отримало повідомлення про розміщення російських військових в регіоні.

Не виключено перекидання з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп противника для вчинення диверсії на шляхах логістичного забезпечення українських військ.

Центр протидії дезінформаціх при РНБО