Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

У результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали корпорації «Ростєх», алюмінієвій компанії «РусАл» та нафтовому холдингу «Татнєфть».
Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.
Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в рф для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній.
Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.
Викриття схеми і досудове розслідування проводиться слідчими та оперативними підрозділами СБУ і Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Служба безпеки України
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