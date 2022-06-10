Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн За матеріалами Служби безпеки України накладено арешт на майно впливових фінансово-промислових груп рф на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

У результаті слідчих дій заблоковано активи 9 українських підприємств, які належали корпорації «Ростєх», алюмінієвій компанії «РусАл» та нафтовому холдингу «Татнєфть».

Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, у тому числі майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур.

Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в рф для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній.

Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

Викриття схеми і досудове розслідування проводиться слідчими та оперативними підрозділами СБУ і Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України