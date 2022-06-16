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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:5893

В українському медіапросторі можуть дозволити російських виконавців

В Україні створять "білий список" російських артистів, музику яких можна буде використовувати в громадських місцях та медіапросторі.

Про це розповів заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, до "білого списку" можуть увійти виконавці, які підтримали Україну та засудили російську агресію.

"Будемо дивитися, як працюватиме "білий список", оскільки для певних російських виконавців є можливість зберегтися в українському просторі, якщо вони потраплять до нього. Якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію", - сказав заступник міністра.

Джерело: espreso.tv

Досуг Російські артисти
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