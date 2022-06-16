Росія може оголосити технічний дефолт

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України пояснили, чому дефолт для Росії розпочався саме зараз та як це вплине на економіку країни-агресора. Про це в матеріалі Апостроф.
Чому дефолт виник зараз
У неділю, 26 червня, був останній день для внесення платежу за позикою обсягом 100 мільйонів доларів. Однак через західні санкції РФ не може робити виплати в доларах, тому Мінфін Росії заявив про повну сплату боргів у рублях. Та варто зважати, що європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у валюту, тож кредитор не отримує російських виплат для погашення боргу.
Платіж за зовнішнім боргом Росія мала внести ще 27 травня, але вона цього не зробила та вступила в пільговий 30-денний період. Якщо ж навіть після цього терміну кредитор не отримає платіж, то позичальнику оголошують технічний дефолт. Цей дефолт може стати першим для Росії з 1998 року.
Як постраждають держкомпанії РФ
Технічний дефолт ускладнюють та змушують дорожчати майбутні запозичення, зважаючи на шкоду репутації. Те, що країна-терорист не виконала свої зобов'язання, першочергово дається взнаки для компаній із державною участю.
Наприклад, кредитори можуть накласти арешт на закордонні активи державної російської компанії "Газпром", і конкретно для цього випадку, то ще й арешт на платежі "Газпрому" від покупців росгазу.
Як ризики для росіян
Технічний дефолт у країні має низку негативних наслідків, які відчують на собі громадяни РФ:
- знецінення рубля;
- високе зростання інфляції та підвищення цін на товари та послуги;
- значне підвищення кредитних ставок;
- затримка виплат з бюджету пенсіонерам, бюджетникам, одержувачам соцдопомог;
- заморожування підвищення пенсій, зарплат, соцвиплат;
- перебої з постачанням товарів, дефіцит товарів.
Чому дефолт технічний, а не звичайний
Наразі країна-бензоколонка Росія має гроші для обслуговування зовнішніх боргів, але з технічних причин не може виплатити їх через накладені на неї санкції. Щодо цієї ситуації ні російська сторона, ні установа-позичальник коментарів поки що не давали.
росія вперше за понад сто років допустила дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією жорстких західних санкцій,...