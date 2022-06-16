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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:5884

Росія може оголосити технічний дефолт

Сьогодні, 27 червня, країна-терорист Росія не змогла виплатити відсотки за зовнішнім боргом, а це означає початок технічного дефолту. Хоч РФ і має кошти для погашення боргу, проте не може технічно це зробити унаслідок європейських санкцій.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України пояснили, чому дефолт для Росії розпочався саме зараз та як це вплине на економіку країни-агресора. Про це в матеріалі Апостроф.

Чому дефолт виник зараз

У неділю, 26 червня, був останній день для внесення платежу за позикою обсягом 100 мільйонів доларів. Однак через західні санкції РФ не може робити виплати в доларах, тому Мінфін Росії заявив про повну сплату боргів у рублях. Та варто зважати, що європейський банк Euroclear, через який проводяться платежі, не може конвертувати їх у валюту, тож кредитор не отримує російських виплат для погашення боргу.

Платіж за зовнішнім боргом Росія мала внести ще 27 травня, але вона цього не зробила та вступила в пільговий 30-денний період. Якщо ж навіть після цього терміну кредитор не отримає платіж, то позичальнику оголошують технічний дефолт. Цей дефолт може стати першим для Росії з 1998 року.

Як постраждають держкомпанії РФ

Технічний дефолт ускладнюють та змушують дорожчати майбутні запозичення, зважаючи на шкоду репутації. Те, що країна-терорист не виконала свої зобов'язання, першочергово дається взнаки для компаній із державною участю.

Наприклад, кредитори можуть накласти арешт на закордонні активи державної російської компанії "Газпром", і конкретно для цього випадку, то ще й арешт на платежі "Газпрому" від покупців росгазу.

Як ризики для росіян

Технічний дефолт у країні має низку негативних наслідків, які відчують на собі громадяни РФ:

  • - знецінення рубля;

  • - високе зростання інфляції та підвищення цін на товари та послуги;

  • - значне підвищення кредитних ставок;

  • - затримка виплат з бюджету пенсіонерам, бюджетникам, одержувачам соцдопомог;

  • - заморожування підвищення пенсій, зарплат, соцвиплат;

  • - перебої з постачанням товарів, дефіцит товарів.

Чому дефолт технічний, а не звичайний

Наразі країна-бензоколонка Росія має гроші для обслуговування зовнішніх боргів, але з технічних причин не може виплатити їх через накладені на неї санкції. Щодо цієї ситуації ні російська сторона, ні установа-позичальник коментарів поки що не давали.

 

Экономика Дефолт в росії
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