Помер Юрій Шатунов

Про смерть артиста повідомив його концертний директор Аркадій Кудряшов у коментарі виданню "Лента.ру", пише rbc.ua.
Сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося", - сказав він.
За словами Кудряшова, у артиста стався обширний інфаркт.
Шатунову було 48 років.
Юрій Шатунов народився 1973 року у місті Кумертау.
Підліткові роки артист провів у дитячому будинку - його батьки були розлучені, мати померла, коли майбутній зірці було 11 років.
У дитячому будинку він познайомився із Сергієм Кузнєцовим, який був керівником гуртка самодіяльності - з цього моменту розпочалася історія гурту Ласковый май.
Артист став зіркою в ранньому віці, до останніх днів займався музикою.
У Юрія залишилася дружина Світлана, а також 16-річний син Денніс і 9-річна дочка Естелла.