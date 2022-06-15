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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:2891

Помер Юрій Шатунов

Відомий співак і колишній соліст популярної ще за радянських часів групи Ласковый май раптово покинув цей світ 23 червня.

Про смерть артиста повідомив його концертний директор Аркадій Кудряшов у коментарі виданню "Лента.ру", пише rbc.ua.

Сьогодні вночі в кареті швидкої допомоги серце Юри зупинилося", - сказав він.

За словами Кудряшова, у артиста стався обширний інфаркт.

Шатунову було 48 років. 

Юрій Шатунов народився 1973 року у місті Кумертау.

Підліткові роки артист провів у дитячому будинку - його батьки були розлучені, мати померла, коли майбутній зірці було 11 років.

У дитячому будинку він познайомився із Сергієм Кузнєцовим, який був керівником гуртка самодіяльності - з цього моменту розпочалася історія гурту Ласковый май.

Артист став зіркою в ранньому віці, до останніх днів займався музикою.

У Юрія залишилася дружина Світлана, а також 16-річний син Денніс і 9-річна дочка Естелла.

 

Досуг Ласковый май Юра Шатунов
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