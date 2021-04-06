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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:2097

Суд залишив Медведчука під вартою, конфіскував цінності та вагон-ресторан

Личаківський районний суд Львова залишив депутата від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука під вартою до 9 серпня без права на заставу.

Про це зазначають у рішенні суду від 9 червня, пише Рубрика.

Крім того, Личаківський суд 17 червня арештував частину майна Медведчука: 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок,1 келих,1 піднос, 2 вази, 1 графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканник, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду,

  • залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер'єру та посуду.

Адвокат Медведчука під час засідання на продовження запобіжного заходу звертався до Верховного Суду. Він просив передати розгляд клопотання про запобіжний захід до Печерського районного суду.

Однак Касаційний кримінальний суд відмовив адвокату.

Держбюро розслідувань завершило слідство у справі про держзраду Медведчука. Обвинувальний акт направили до суду. Депутату загрожує до 15 років ув'язнення.

Право МЕДВЕДЧУК
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