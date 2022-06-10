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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:1656

Скільки ще проросійських партій можуть заборонити в Україні

Міністерство юстиції України домоглось судової заборони 10 із 11 проросійських партій, усього ж у судах знаходяться 17 позовів про заборону діяльності політичних сил.

Про це повідомила заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, передає Інтерфакс-Україна. 

Як зазначила Валерія Коломієць: «11 з них – на виконання рішення РНБО, 5 – через отримання інформації від Служби безпеки України про злочинну діяльність цих політичних сил, зокрема за допомогу окупанту. І одна партія, назва якої відрізняється від назви територіальних представництв, – партія «Русь Єдина», її територіальні підрозділи називаються «Політики Путіна». Ми вже рік розглядаємо цю справу».

У березні 2022 року РНБО вирішила припинити діяльність 11 проросійських партій, а зобов’язання про заборону діяльності цих партій поклали на Мін’юст. Тоді ж до Ради внесли законопроект, який деталізує процес заборони партій, що підривають основи національної безпеки.

Политика Заборона партій
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