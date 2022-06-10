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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:1140

Нобелівський лауреат з росії продав свою нагороду: 103,5 млн доларів підуть на допомогу укрраїнським біженцям

Російський журналіст виставив на аукціон медаль задля допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє сайт американського будинку Heritage Auctions, який організував торги.

Головний редактор «Нової газети» став першим росіянином, відзначеним Нобелівською премією миру. Минулого року він розділив нагороду з філіппінською журналісткою Марією Рессою за їхні «зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є необхідною умовою демократії та міцного миру».

«Дмитро Муратов є одним із тих, хто захищає сьогодні свободу слова в Росії», — зазначали тоді представники Нобелівського комітету, додавши, що шістьох журналістів НГ було вбито за професійну діяльність.

У грудні Муратов передав свою премію різним благодійним фондам. Ще у березні, після вторгнення Росії в Україну, журналіст заявив, що готовий продати Нобелівську медаль, направивши гроші на допомогу українським біженцям.

Незабаром після цього, через попередження Роскомнагляду, «Нова газета» була змушена призупинити випуск друкованої версії газети та оновлення сайту видання.

Медаль була виставлена на аукціон 1 червня — у День захисту дітей. Торги почалися з $700 тисяч, незабаром сума зросла до $16,6 млн, але потім анонімний учасник запропонував $103,5 млн.

Як і передбачалося, отримані гроші Дмитро Муратов передасть до міжнародного фонду допомоги ЮНІСЕФ українським дітям-біженцям та їхнім сім'ям. 
Джерело: lenta.ua

 

Общество Аукціон Дмитро муратов Нобелівська премія
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