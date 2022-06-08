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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:4776

Литва відрізала Калінінградську область від поставок вантажів з РФ

Литовська залізниця з 18 червня, перестала здійснювати транзит ряду російських товарів в Калінінград.

Йдеться про 50% вантажів, які потрапили під санкції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Калінінградської області Антона Аліханова.

За словами Аліханова, відповідну інформацію перевізник повідомив за день до того, як заборона набула чинності. Він уточнив, що під заборону Європейського Союзу потрапили близько 50 відсотків усіх вантажів, які доставляють з регіонів Росії.

За словами губернатора, тепер на поромну лінію Усть-Луга - Балтійськ будуть потрібні додаткові судна для доставки товарів.

Крім того, Аліханов звинуватив Литву в порушенні правил свого вступу до Євросоюзу.

Общество Санкції
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