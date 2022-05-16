Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:3783

ІТ-армія веде наступ: зірваний виступ путіна, атаковано російські суди та сайти терористів

Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів.

З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів:

- Економічний форум із виступом путіна. Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.

- Регіональні суди рф. Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

- Сайти терористичних утворень в Україні. IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам — в інтернеті.

- Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.

Общество Кібервійна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

За тиждень ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів
13.06.2022 12:41

За тиждень ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів

Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів....

ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень
06.06.2022 10:51

ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень

З 30 травня до 5 червня включно було атаковано близько 600 російських онлайн-ресурсів....

російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення
16.05.2022 16:01

російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення

Влада Італії заявила про те, що перешкодила хакерським атакам російських кібезлочниців, що відбувалися під час півфіналу та фіналу...

ІТ-армія атакувала понад 240 ресурсів рф за тиждень
16.05.2022 11:40

ІТ-армія атакувала понад 240 ресурсів рф за тиждень

IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів....

Новости

Вибухотехніки поліції Сумщини знищили на полігоні особливо небезпечні боєприпаси
Сегодня 17:54
Сумські бігуни зібрали кошти для притулку для бездомних тварин
Сегодня 17:21
На Сумщині директорка школи розтратила 140 тис. грн бюджетних коштів
Сегодня 17:06
У Сумах легковик наїхав на мотоцикл: двоє у лікарні
Сегодня 16:59
На Сумщині прогнозують дощі
Сегодня 16:43
Охтирчанина підозрюють у незаконному позбавлення волі та погрозу вбивством боржнику
Сегодня 16:39
Суд заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя»
Сегодня 16:32
На Запоріжжі бандерівська коза знешкодила кілька рашистів
Сегодня 16:30
Сумський бігун виграв золото і срібло в Крайові
Сегодня 16:10
Конотопцю повідомлено про підозру за поширення дописів про знищення військовими рф «укронацистов»
Сегодня 15:33
На Глухівщині сталося вбивство: злочинця знайшли в шафі
Сегодня 15:09
З 21 червня можна рибалити на водосховищах!
Сегодня 14:59
view counter

Статьи

Сумчанам нагадують правила поведінки у спеку
Сегодня 15:49
У сумській лікарні — майже десяток підлітків з травмами від вибухонебезпечних предметів
Вчера 14:40
Альтернатива бензину та газу: мешканець Сумщини перевів свій легковик на дрова
17.06.2022 09:59
Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
16.06.2022 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
16.06.2022 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
16.06.2022 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
15.06.2022 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.