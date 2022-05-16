ІТ-армія веде наступ: зірваний виступ путіна, атаковано російські суди та сайти терористів Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів.

З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів:

- Економічний форум із виступом путіна. Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.

- Регіональні суди рф. Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

- Сайти терористичних утворень в Україні. IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам — в інтернеті.

- Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.