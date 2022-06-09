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Технология виртуальной реальности

Виртуальная реальность полностью создана компьютером. Данная технология позволяет полностью погрузиться в 3D-изображение, с обзором на 360⁰.

ВР-очки необходимы для погружения в виртуальную реальность. Существуют две основных разновидности: автономные и для ПК или приставки. Некоторые модели сочетают в себе обе функции. 

Концепция полного погружения позволяет руководить действиями персонажа по примеру физики реальности, собственными движениями и голосом.

Виртуальный шлем используют не только для игр, спектр функций гораздо шире:

1.  Экскурсии по значимым объектам мира.

2.  Посещение зоопарков, океанариумов, природных заповедников.

3.  Прохождение мастер-классов у профессиональных учителей.

4.  Мультики и обучающие игры для детей.

5.  Кино, сериалы, мероприятия в прямом эфире.

6.  Проведение удаленных совещаний или брифингов.

3D-очки виртуальной реальности полезны даже в лечении психологических и неврологических проблем. Погрузив пациента в определенную ситуацию, врач может выделить болезненные точки и более успешно продолжать лечение.

Очки виртуальной реальности

Цена VR-шлема, который еще называют очками из-за его формы, будет зависеть от его функциональности. Производители предлагают огромный выбор моделей, которые соревнуются друг с другом по комфорту и количеству опций:

1.  Два экрана повышенной четкости для каждого глаза по отдельности (стереоэффект).

2.  Мягкие наушники для передачи звука.

3.  Несколько микрофонов для улавливания голосовых команд.

4.  Гироскопы и акселерометры для определения положения в пространстве.

5.  Несколько десятков датчиков на контроллерах для реакции на команды.

6.  Анатомическое положение контроллера в руке для натуральных ощущений.

7.  Быстродействующий процессор для плавности изображения.

Это минимум, который предлагают в виртуальных очках бюджетного сегмента. Более дорогие модели работают на основе современных технологий, которые обеспечивают комфортное управление, широкий угол обзора, плавное движение даже при резких поворотах головы. Стандартную гарнитуру можно дополнять аксессуарами для более полных ощущений, в том числе перчатками, жилетами или целым креслом с эффектом присутствия.

Технические требования

Ценителям свободы рекомендуют купить очки виртуальной реальности автономного типа. Они обладают собственным быстродействующим процессором, экраном высокой четкости с быстрой сменой кадров (до 144 Гц) и большим жестким диском для сохранения игр. Для таких моделей разрабатывают собственные магазины с адаптированными приложениями и играми.

Однако следует учитывать, что многие любимые полноразмерные игры не доступны для таких моделей. Из-за технических особенностей их можно играть только через ПК или приставку. Поэтому на первое место геймеры ставят все-таки проводные версии.

При выборе ПК для VR-шлема необходимо учитывать, что от его показателей тоже будет зависеть качество игры и погружения. При правильном выборе пользователь заметит высокую скорость работы и детализацию изображения, даже по сравнению с автономными. Для этого необходима оперативная память не менее 8 Гб и быстродействующий процессор.

У каждой игры собственный список требований, поэтому лучше сразу приобрести качественную сборку. Чем лучше показатели, тем больше приложений будет доступно. Даже маломерные игры удивят четкостью изображения и плавностью отображения.

Некоторые модели могут работать и автономно, и с компьютером. Такой шлем виртуальной реальности дополняют базовыми станциями, чтобы точно улавливать каждое изменение положения гарнитуры и контроллеров в пространстве. 

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Общество
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