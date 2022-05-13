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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:4344

Всі російські олігархи зі списку Forbes можуть потрапити під санкції

Під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes.

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков сказав в інтерв’ю Forbes. 

«Ми акцентували увагу на тому, щоб облікувати кожного росіянина та білоруса, які причетні до війни в Україні. Мета санкцій – і це передбачено документами групи Єрмака – Макфола – зруйнувати адміністративну вертикаль у рф. Тому пріоритетність накладення санкцій вибудована таким чином: путін – олігархи – чиновники найвищого рівня – органи «авторитарної інфраструктури»: силовики, судді, прокурори і так далі. Всього є десять категорій», - говорить Олександр Новіков, голова НАПК.

Одним із критеріїв співучасті у війні є сплата компанією суттєвих податків до бюджету рф.

 «Власне, у документах Єрмака – Макфола прямо йдеться про те, що під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes», - зауважив очільник НАПК.

Экономика Forbes Санкції
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