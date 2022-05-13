Всі російські олігархи зі списку Forbes можуть потрапити під санкції

Про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков сказав в інтерв’ю Forbes.
«Ми акцентували увагу на тому, щоб облікувати кожного росіянина та білоруса, які причетні до війни в Україні. Мета санкцій – і це передбачено документами групи Єрмака – Макфола – зруйнувати адміністративну вертикаль у рф. Тому пріоритетність накладення санкцій вибудована таким чином: путін – олігархи – чиновники найвищого рівня – органи «авторитарної інфраструктури»: силовики, судді, прокурори і так далі. Всього є десять категорій», - говорить Олександр Новіков, голова НАПК.
Одним із критеріїв співучасті у війні є сплата компанією суттєвих податків до бюджету рф.
«Власне, у документах Єрмака – Макфола прямо йдеться про те, що під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes», - зауважив очільник НАПК.
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