Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
02.06.2022 16:52203

Слідчі завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука

Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука: матеріали передано в суд

Це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Воно стосується:

▪️ незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;

▪️ розробки антиукраїнського проекту «Промінь»;

▪️ завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Віктору Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.

СБУ
Право МЕДВЕДЧУК
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака
11.05.2022 14:43

Арештовано майно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака

Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів народних депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака у справі про незаконне заволодіння...

Деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука
14.04.2022 12:50

Деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука

ФСБ РФ намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого...

Що цікавого декларували політики окрім мільйонів готівкою
06.04.2021 17:21

Що цікавого декларували політики окрім мільйонів готівкою

Марафон декларування в Україні вже приніс чимало сюрпризів. Наприклад, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко задекларував авторські права на власні...

Новости

СБУ та Світовий конгрес українців посилять взаємодію у протидії російській агресії
Сегодня 17:56
Роменські поліцейські затримали зловмисника, який проник до чужого будинку та викрав гроші
Сегодня 16:48
На Сумщині рятувальники деблокували водія із понівеченої в ДТП вантажівки (ВІДЕО)
Сегодня 16:01
За минулу добу на території Сумщини піротехніки ДСНС виявили 17 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 15:46
Літак рашистів знову обстріляв Сумщину
Сегодня 15:38
Сумські гандболісти відновлюють тренування та збираються на чемпіонат Європи
Сегодня 14:41
Сьогодні ворожа авіація вдруге обстріляла прикордоння Сумщини
Сегодня 14:03
Збірні України з баскетболу 3х3 не зуміли пробитись на чемпіонат Європи
Сегодня 13:39
Глухівський медичний коледж закривають
Сегодня 13:37
6 ракет по Сумській громаді: пошкоджені будинки (фото)
Сегодня 12:51
У Сумах взято під варту двох підозрюваних у держзраді, які співпрацювали з ФСБ
Сегодня 12:46
Поліцейські викрили чоловіка, який займався виготовленням самогону
Сегодня 11:53
view counter

Статьи

Сумщина. 100 днів війни...
Вчера 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
Вчера 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
До уваги жителів Сумщини: як ловити рибу з човна і не порушувати закон
01.06.2022 13:28
ОН Клінік Суми працює!
01.06.2022 09:53
"У кожного свій фронт". Історія партизана з Сумщини
31.05.2022 16:08
Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки
31.05.2022 12:21
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків
31.05.2022 11:19
Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
31.05.2022 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
30.05.2022 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.