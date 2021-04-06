Слідчі завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука

Це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.
Воно стосується:
незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;
розробки антиукраїнського проекту «Промінь»;
завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.
Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Віктору Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.
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