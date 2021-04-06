Слідчі завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Медведчука: матеріали передано в суд

Це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Воно стосується:

незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;

розробки антиукраїнського проекту «Промінь»;

завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Ці кримінальні порушення передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Віктору Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ в травні 2021 року народним депутатам Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру у рамках цього провадження.