Військова агресія росії в Україні загрожує дефолтом 70 країнам

Про це попередив керівник ПРООН Ахім Штайнер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, пише Ліга.Бізнес.
Війна провокує підвищення цін на продукти та пальне у всьому світі. США та Європа у відповідь на товарний шок підіймають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.
"Ми з усіх сил намагаємося реагувати відповідно до масштабів кризи. У багатьох країн, що розвиваються, грошей у скарбничці просто не залишилося", – сказав Штайнер.
На його думку, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Першою з них уже стала Шрі-Ланка, яка не змогла розплатитися з боргами на тлі протестів і розвалу уряду.
"Триголова гідра енергоресурсів, продуктів і боргів" призведе до "краху сімейних доходів і державних послуг в багатьох країнах, що розвиваються", прогнозує президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.
За оцінкою віцеголови S&P Global Деніела Єргіна, нинішня енергетична криза – найгірша з часів нафтового шоку 1970-х років. Цього разу вона одночасно охопила всі три основні види викопного палива: нафту, природний газ і вугілля.
Високі ціни на енергоносії підштовхують вгору й ціни на продукти, тому що 70% їхньої вартості – це пальне, заявив Єргін.
"Якщо ви не експортер, по вас сильно вдарить це поєднання цін на енергоносії та харчові продукти", – попередив він.
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