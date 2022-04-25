Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:2639

Міфи росії про китайську підтримку

Центр протидії дезинформації при РНБО повідомляє: після санкцій, запроваджених проти росії Китай різко скорочує експорт сучасних технологій, в той час, як кремль продовжує дезінформувати про підтримку своєї країни Китаєм.

Китай вимушений був вжити таких заходів через ризик отримати у відповідь обмеження діяльності своїх компаній в США.

У квітні Китай скоротив експорт товарів до росії на 25,8% порівняно з таким саме періодом 2021 року.

 Постачання смартфонів з Китаю до рф впало на 67%, ноутбуків – на 40%, а експорт телекомунікаційного мережевого обладнання - на 98%.

IT-гіганти Lenovo та Xiaomi без публічних заяв залишають російський ринок.

 Китайський виробник дронів DJI (Da-Jiang Innovations) публічно заявив про припинення діяльності в рф через те, що його техніка використовується під час конфлікту.

Китайський виробник напівпровідників, виготовлених за американськими технологіями Semiconductor Manufacturing International Corp., припинив постачання продукції до росії.

Политика Китай Росія Санкції Фейки
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