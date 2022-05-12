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Сегодня 13:2619

Эстония сосредоточится на восстановлении Житомирщины, – глава МИД

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилась с делегацией украинских парламентариев и представителей Житомирской области, которой Эстония хочет помочь с восстановлением после войны.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украине необходимо от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию.
Кроме того, на восстановление разрушенного российскими войсками Ирпеня необходим миллиард долларов.

Источник: ІнА "Українські Новини"

Политика
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