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До росії депортували понад 1,3 мільйона українців

До росії примусово депортували понад 1,3 мільйона українців, у тому числі й 223 тисячі дітей.

Про це уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі за результатами онлайн-зустрічі із Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає Укрінформ.

«Ключовою темою для обговорення з очільником УВКБ ООН стала примусова депортація до росії понад 1 мільйон 300 тисяч українців, у тому числі 223 тисяч дітей. Зазначила, що російська федерація задовго до повномасштабного військового вторгнення готувалася вивозити громадян України на свою територію», - уточнила український омбудсман.

За її словами, директиви про облаштування пунктів тимчасового розміщення українців були доведені до виконання у федеральні округи держави-загарбника.

«Я маю документальне підтвердження цьому з адресами, прізвищами відповідальних осіб, кількістю місць у кожному. Сьогодні 33% місць в пунктах рф ще не заповнені, тому вони очевидно не збираються зупинятися», - зазначила уповноважений ВРУ з прав людини.

Окремо вона заявила, що відповідно до резолюції Ради ООН з прав людини рф має надати безперешкодний доступ міжнародним правозахисникам, включаючи інституції ООН, до наших громадян, які були переміщені до рф. На її думку, УВКБ ООН має відігравати ключову роль у реалізації таких заходів.

Зі свого боку Гранді зазначив, що наразі Управління у справах біженців не має доступу до українців, які утримуються у рф.

«Навіть укладена з російським Червоним хрестом угода не надає такої можливості. Її реалізація обмежується передачею гуманітарної допомогти до пунктів тимчасового розміщення депортованих українців у чотирьох регіонах рф», - уточнила вона.

Тож верховний комісар ООН у справах біженців попросив надати наявні у Денісової докази і матеріали з метою використання разом з генеральним Секретарем ООН Антоніо Гутеррешем для тиску на уряд держави-загарбника, щоб змусити забезпечити доступ інституціям ООН до українців та більш предметно розмовляти про їх повернення.

Також Денісова і Гранді обговорили питання захисту прав шукачів притулку з інших держав в Україні. З наступного тижня планується відновлення роботи щодо їх оформлення в Україні.

«Окремо зупинилися на окремих порушеннях прав українських дітей, які виїхали без супроводу законних представників, в тому числі і на поверненні з країн Європи в Україну. Мною узагальнено проблемні питання, які виникають в цьому процесі, зокрема, у Польщі, Німеччині та Італії, та напрацьовано рекомендацій по їх вирішенню», - поінформувала Денісова.

Вона також планує у ході свого візиту до Італії відпрацювати ці нюанси з профільними органами, щоб права українських дітей були дотримані.

Як повідомлялося, заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко поінформувала, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до білорусі, за наявними даними, загалом виїхало більше як 25 тисяч осіб.

Джерело: Урядовий кур’єр

Общество
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