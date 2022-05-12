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Європа вже обговорює відновлення України після перемоги над Росією: "Відбуватиметься паралельно зі вступом до ЄС"

Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні переконаний, що відновлення України після війни з Росією стане завданням цілого покоління.

За його словами, реконструкція має бути добре скоординована між країнами-членами ЄС. Тому Євросоюз разом з урядом України вже провів первинну оцінку реконструкції країни.

Про це повідомляє Die Welt.

"Ми розробили концепцію відновлення України. Ми представимо країнам-учасницям ЄС юридичну конструкцію для реконструкції і зробимо пропозиції про те, як повинні бути розставлені пріоритети і як повинна координуватися робота. Відновлення України буде завданням цілого покоління. Разом з урядом у Києві ми зробили первинну оцінку того, наскільки масштабною і дорогою може бути реконструкція. Але ми нікуди не поспішаємо", - зазначив Джентілоні.

Єврокомісар зазначив, що потрібен час, аби стало зрозуміло, про які суми йдеться. Проте "важливо, що ЄС вже почина починає ці обговорення".

За словами Джентілоні, відновлення України має бути добре скоординоване між країнами-членами ЄС. Воно відбуватиметься одночасно з євроінтеграцією України.

"Єврокомісія і Уряд України повинні спільно спрямовувати зусилля країн ЄС. Відновлення України йтиме паралельно зі вступом до ЄС. Координація також необхідна у всьому світі. Ми ще не вирішили, як буде фінансуватися реконструкція. Це може стати темою саміту ЄС наприкінці травня", - додав Джентілоні.

Нагадаємо, Україна вже передала дві частини анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Наразі Єврокомісія розглядає українські відповіді.

Джерело: TSN.UA

Экономика
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