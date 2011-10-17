російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення

Італійська поліція повідомила, що під час виступів учасників та голосування їй вдалося «приборкати» кілька кібератак на мережеву інфраструктуру.
Організатори атаки вже відомі. Це російська пропутінська група Killnet та її філія «Легіон».
На телеграм-каналі «Легіону» ще до початку голосування за учасників проходила координація DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу «Євробачення». Судячи з усього, хакери отримали добру відсіч, бо атака тривала лише 13 хвилин, після чого координатори дали вказівку припинити її.
Джерело: tokar.ua
IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів....
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт Kalush Orchestra став беззаперечним фаворитом "Євробачення-2022"....
У мережу потрапили 26.96 Гб даних російського оборонного підприємства....
СБУ в Сумах возбудила уголовное дело в отношении хакера. По данным ведомства, 29-летний сумчанин в августе этого года с собственного...