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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:017

російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення

Влада Італії заявила про те, що перешкодила хакерським атакам російських кібезлочниців, що відбувалися під час півфіналу та фіналу пісенного конкурсу «Євробачення» в італійському Турині.

Італійська поліція повідомила, що під час виступів учасників та голосування їй вдалося «приборкати» кілька кібератак на мережеву інфраструктуру.

Організатори атаки вже відомі. Це російська пропутінська група Killnet та її філія «Легіон».

На телеграм-каналі «Легіону» ще до початку голосування за учасників проходила координація DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу «Євробачення». Судячи з усього, хакери отримали добру відсіч, бо атака тривала лише 13 хвилин, після чого координатори дали вказівку припинити її.

Джерело: tokar.ua

Право Євробачення Кібервійна Хакери
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