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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:341

В Маріуполі рашисти готують масову підробку "показань свідків"

росія в Маріуполі готує найбільшу підробку "показань свідків" про те, що Маріуполь місто було знищено українськими військовими.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Свідчення будуть підготовлені власноруч мешканцями Маріуполя, що залишились в місті, у письмовій формі.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США) , за загиблого члена родини – 3 млн. рублів. (орієнтовно 33 тис. доларів США), повідомляє Рубрика.

Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи №9. Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов'язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близьких "вбито українською армією".

В разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що жодної компенсації не буде. З урахування психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками, зазначає Андрющенко.

"У підсумку, росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії". Які має використати для впливу на міжнародну думку, у т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС. В реальності проведення подібної компенсації не можливо. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям рф має витратити не менш 2,5 млрд. доларів США. Що в поточному стані економіки росії неможливо", – зазначив він.

Политика Маріуполь Окупація Фейки
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