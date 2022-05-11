ІТ-армія атакувала понад 240 ресурсів рф за тиждень

З 9 до 15 травня було атаковано більше як 240 російських онлайн-ресурсів. А саме:
Російська пропаганда. Через кібератаки на сайти ЗМІ та онлайн-телебачення росіяни не змогли отримати святкову порцію пропаганди на 9 травня.
Онлайн-продажі взуття. Були паралізовані онлайн-продажі підприємств, які забезпечують армію агресора взуттям.
Авіасектор. Через кібератаки були недоступні сайти більшості аеропортів та авіакомпаній рф, через що в росіян виникали складнощі при купівлі квитків онлайн.
Сервіси для бізнесу. Російські аналоги західних сервісів для управління проєктами, розсилок, опитувань та CRM-системи були недоступні.