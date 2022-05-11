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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:2228

На кордоні України буде окреме КПП тільки для бензовозів

Міністерство інфраструктури має домовленість з Державною прикордонною службою України про те, щоб один із західних пунктів пропуску був тільки для бензовозів.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм під час онлайн-обговорення з профільними міністерствами теми торгівлі та експорту, пише delo.ua.

"Є домовленість з прикордонною службою, що один із пунктів пропуску буде тільки для палива, там буде зроблено паливну смугу. Думаю, що це буде реалізовано найближчими днями", - сказав Найєм. 

Він також додав, що планується зробити деякі пункти пропуску на польському кордоні лише вантажними, повністю перенаправивши пасажирські та легкові транспортні засоби на інші.

Згідно з підрахунками міністерства, станом на 13 травня у чергах на кордоні стоїть до 3 тис. транспортних засобів, які не можуть виїхати з України та десь 1,2-1,5 тис. в Україну. Причиною цього, окрім "євроблях" є те, що самі пункти пропуску не облаштовані для того, щоб пропускати таку кількість транспортних засобів.

"З тих пунктів, які є зараз на кордоні – не всі пункти можуть приймати великовантажні транспорти. На польському кордоні у нас лише чотири пункти пропуску, які можуть пропускати через себе 20-тонники (фури) – це Ягодин, Краковець, Шегині, Рава- Російська. Всі інші можуть пропускати 3,5 -7 тонн - це, звичайно, не для вантажного транспорту", - підсумував Мустафа Найєм.

Экономика Паливна криза
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