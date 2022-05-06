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Війна очима дітей: в Україні збирають дитячі малюнки для NFT-аукціону

В Україні запустили проєкт Mom, i see war ("Мамо, я бачу війну"), щоб зібрати дитячі малюнки про війну. З цих ілюстрацій планують зробити маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні.

Про ініціативу розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Війна та мир в Україні на малюнках дітей стануть основою для найбільшого у світі маніфест-колажу, який назавжди залишиться в цифровій мережі за допомогою технології NFT", – кажуть автори ідеї.

Після аукціону виручені кошти передадуть у фонд допомоги дітям, які постраждали від війни.

Ініціатори проєкту вже отримали понад 4 тисячі дитячих малюнків та продовжують збір.

Як долучитися до проєкту?

Батькам потрібно сфотографувати тематичний малюнок дитини та надіслати його:

Потрібно вказати ім’я дитини, вік, місто та, за бажанням, коментар до малюнка.

"Українська правда" також збирає дитячі малюнки про війну.

Їх потрібно надсилати на пошту peaceofartua@gmail.com.

За бажанням можна вказувати вік, ім’я дитини та звідки ви.

Джерело: Українська правда

 

Общество
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