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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:2762

У Польщі випустили марку з Володимиром Зеленським

В Польщі надрукували марки із зображенням президента України Володимира Зеленського.

Поляки могли за 500 злотих купити одну марку з зображенням українського президента, або ж витратити 4500 злотих, щоб придбати цілий набір таких марок. Незважаючи на дорожнечу, на марки був серйозний попит і вже за кілька годин продаж було зупинено, пише Фокус.

Зазначимо, що тираж марки обмежений: компанія Poczta Polska надрукувала лише 99 аркушів по 9 марок на кожному з них. Друкувати нову партію таких марок у Польщі більше не планують.

За словами Лукаша Вантуха, одну таку марку надішлють особисто Володимиру Зеленському. Ще одну вже відіслали очільнику українського Львова Андрію Садовому.

Политика Марка з Зеленським Поштова марка
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