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Сегодня 13:3539

Оксфорд предоставит стипендии украинским студентам

Подача заявок осуществляется до 20 июня 2022 года.

Один из самых престижных вузов мира Оксфорд предоставит украинским студентам, вынужденным бежать от войны, стипендии на обучение в магистратуре и 7,500 фунтов на другие расходы. Университет также обеспечит бесплатным жильем и питанием.

Различные обучающие программы доступны для слушателей магистратуры и продлятся один год. Обучение будет проводиться очно. Всего бесплатных мест для украинцев доступно 20. Помимо полного покрытия стоимости программ университет не будет взимать плату за подачу заявки. Подача заявок осуществляется до 20 июня 2022 года, а решение о зачислении ожидается до конца июля. Старт обучения – октябрь 2022 года.

Заявители на стипендии должны будут доказать факт миграции в связи с войной, приложить выписку с оценками, резюме, отзывы и заполнить специальную заявку Scholarship Eligibility Form. Податься можно на 2 программы. Отбор будет производиться на основе предыдущих академических успехов по всем предметам. Получателям стипендий также будет предложено место в колледжах-партнерах.

Источник: VisitUKRAINE

Общество
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