Папа Римський зустрівся з дружинами захисників "Азовсталі" Понтифік пообіцяв їм, що зробить все можливе для порятунку бійців.

Папа Римський Франциск зустрівся у Римі з дружинами бійців полку "Азов" Дениса Прокопенка та Арсенія Федосюка, які захищають завод "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Українки передали понтифіку останні фотографії з "Азовсталі" та два листи: від себе і від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія.

Зазначається, що напередодні зустрічі українки написали понтифіку лист-звернення. Саме на нього вони отримали запрошення зустрітися.

За даними видання Corriere Della Sera, жінки розмовляли з Папою кілька хвилин. Він пообіцяв їм молитися за бійців "Азова" і що зробить все можливе.

"Мій чоловік написав мені день тому, що навіть технічна вода закінчується, і попросив мене пошукати статтю про те, як прожити довше без води. Я боюся його втратити, а також злюся на себе, тому що нічого не можу зробити", – розповіла одна з них.

"Ми сподіваємося на Папу, він наша остання надія", – додала вона.

Джерело: УНІАН